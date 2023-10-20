Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова

На 59-м году жизни скончалась Анфиса Резцова — единственная в истории спортсменка, выигравшая Олимпиаду как лыжница и как биатлонистка. Информацию о ее смерти подтвердил 20 октября в интервью ТАСС бывший муж чемпионки Леонид Резцов.



По его словам, жену госпитализировали 15 октября, ушла из жизни она вечером 19 октября, не приходя в сознание. Семья узнала о произошедшем только сегодня.

Анфиса Резцова стала чемпионкой Олимпиады 1988 года в лыжной эстафете. В 1992 году она выиграла золото в биатлонном спринте, а через два года выиграла золотую медаль в биатлонной эстафете.