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    Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова

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    На 59-м году жизни скончалась Анфиса Резцова — единственная в истории спортсменка, выигравшая Олимпиаду как лыжница и как биатлонистка. Информацию о ее смерти подтвердил 20 октября в интервью ТАСС бывший муж чемпионки Леонид Резцов.

    По его словам, жену госпитализировали 15 октября, ушла из жизни она вечером 19 октября, не приходя в сознание. Семья узнала о произошедшем только сегодня.

    Анфиса Резцова стала чемпионкой Олимпиады 1988 года в лыжной эстафете. В 1992 году она выиграла золото в биатлонном спринте, а через два года выиграла золотую медаль в биатлонной эстафете.

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