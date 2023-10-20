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    В кино — историческая драма с Юлией Пересильд об эпохе дворцовых переворотов от автора «Союза спасения» и «Викинга»

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    Фото: предоставлено организаторами
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    26 октября на российские киноэкраны выходят «Императрицы» — художественно-документальная лента о периоде париков, галантности и дворцовых переворотов. Это продолжение картины «Петр I. Последний царь и первый император». Режиссер — Андрей Кравчук, который также известен своими фильмами «Адмирал», «Викинг» и «Союз спасения».

    На этот раз он берется исследовать жизнь младшей дочери Петра Великого — Елизаветы. В планы самодержца входило выдать дочь замуж за короля Франции Людовика XV, но Петр умирает, не оставив завещания, и Россия погрязает в интригах и борьбе за власть. Елизавете Петровне придется заплатить большую цену, чтоб занять свое место в истории.

    Роль Елизаветы исполнила актриса Юлия Пересильд. Жену Петра Екатерину I сыграла Ксения Утехина. Роль Анны Иоанновны досталась Анне Уколовой. Петра I, как и в предыдущем фильме, сыграл Иван Колесников.

    Съёмки ленты проходили в Москве и Петербурге, было задействовано несколько известных усадеб. Для фильма было создано множество достаточно точных костюмов. Только для Елизаветы подготовили более 15 платьев и 10 париков.

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: предоставлено организаторами

    Костюмная драмаЕкатерина IIЮлия Пересильд
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