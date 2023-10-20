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    Итоги недели с Андреем Константиновым

    «Итоги недели» с Андреем Константиновым

    973
    6 комментариев

    Уходящую информационную неделю обсуждают генеральный директор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.

    Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google, «ВКонтакте», Apple iTunes.

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    Комментарии 6

    Гость20 Окт 2023 в 18:06
    Абыр-абырвалг!
    +0−1
    Южный20 Окт 2023 в 17:22
    «Бояться нужно того, что мы всю жизнь проведём вот так».А. Навальный
    +0−0
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