Google попросили сделать Крым украинским: новости СВО за 20 октября

Окей, Google, как изменить карту? Фото: Дарья Селенская / 74.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 20 октября.



Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Это была достаточно оперативно согласованная поездка, заранее она не планировалась, — передает ТАСС слова Пескова.

Президент заехал в Ростов, возвращаясь из Перми. На месте начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал Владимиру Путину о ходе СВО.



Следователи заинтересовались отсрочкой от мобилизации у сотрудника Большого театра Следователи проверят сотрудника Большого театра, который получил незаконную отсрочку от призыва по мобилизации. Проверку начали по факту превышения должностных полномочий, сообщает РБК со ссылкой на территориальный МВД.

Справку сотруднику театра выдали в январе от имени военкома Тверского района Москвы. При этом Большой театр не входит в число организаций оборонно-промышленного комплекса, который утверждает Минпромторг. Следователи считают, что отсрочку выдали с нарушениями регламентированного законом порядка предоставления отсрочек.



Google попросили сделать Крым украинским Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к Google с просьбой забрать Крым у России на картах. Этот пункт был среди перечня пожеланий к работе компании в украинском информационном пространстве, сообщается на сайте президента Украины.

Среди прочих пожеланий по работе Google на Украине Елена Зеленская назвала дерусификацию поисковой выдачи в поисковике и на YouTube. Также супруге Зеленского не нравится то, что Украина по-прежнему указана как член СНГ в географической принадлежности.

За неделю Россию атаковали 314 дронов За прошедшую неделю силы ПВО уничтожили 314 беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.



Также в ведомстве отметили, что за неделю средства противовоздушной обороны перехватили 35 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, 2 ракеты С-200 и 6 бомб JDAM.

На Украине пропала треть гуманитарной помощи С начала 2023 года на Украине зафиксировано более трех тысяч случаев исчезновения грузов с гуманитарной помощью для военных. Об этом заявили в Госпогранслужбе Украины.

Ситуацию с гуманитарной помощью изучила государственная таможенная служба Украины совместно с министерством обороны страны. В ведомствах пришли к выводу, что всего до воинских частей не дошла треть гуманитарной помощи.



Норвегия заплатит украинцам за возвращение на родину Власти Норвегии готовы выплачивать беженцам из Украины полторы тысячи евро за возвращение на родину. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства Норвегии.



В сообщении уточняется, что в случае возвращения на Украину вид на жительство в статусе беженца может быть потерян. Если человек решит вернуться в Норвегию после сделки, то ему придется вернуть часть или все полученные деньги — в зависимости от того, как долго он пробыл на Украине.

Ранее аналогичное предложение для беженцев из Украины предлагали власти Швейцарии. Госсекретариат страны предлагал вернуться на родину беженцам за несколько тысяч долларов.

