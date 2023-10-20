Собираетесь на выходных за город — не забудьте выдвинуть своего кандидата на премию «Фонтанки» в номинации «Загородный отдых»

На выходных в лучших загородных отелях, базах отдыха, кемпингах и глэмпингах Петербурга и Ленобласти сложно найти свободное место. Все они — потенциальные претенденты на победу в ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в номинации «Загородный отдых».

Для того чтобы выдвинуть кандидата, необходимо зайти на сайт премии , авторизоваться с помощью наиболее удобного для вас из четырех способов (это поможет избежать накруток голосов) и в «окошке» рядом с нужной номинацией написать своего претендента. Помните — чем больше голосов , тем больше шансов попасть в ТОП-10 и пройти в следующий этап — голосование за победителя.

Напомним, что в номинации «Загородный отдых» можно предлагать лучшие загородные отели, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги, курорты и комплексы в пригородах Петербурга и в Ленобласти, куда можно уехать из города на выходные или на всё лето, чтобы отдохнуть, стать ближе к природе, заняться активными и не очень видами спорта, расслабиться в спа или просто погулять.

Номинирование продлится до 5 ноября. Затем будет сформирован шорт-лист из 10 самых популярных мест для загородного отдыха, за которые отдано больше всего голосов. Именно они станут претендентами на победу в финальном этапе премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в 2023 году.

Всего в этом году мы с помощью читателей определим 10 победителей в 10 номинациях. Финальная церемония награждения состоится 14 декабря.