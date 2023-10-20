    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    765мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.31eur102.63

    Признание и Влияние

    Собираетесь на выходных за город — не забудьте выдвинуть своего кандидата на премию «Фонтанки» в номинации «Загородный отдых»

    581
    обсудить
    Фото: canva.com
    ПоделитьсяПоделиться

    На выходных в лучших загородных отелях, базах отдыха, кемпингах и глэмпингах Петербурга и Ленобласти сложно найти свободное место. Все они — потенциальные претенденты на победу в ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в номинации «Загородный отдых».

    Для того чтобы выдвинуть кандидата, необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться с помощью наиболее удобного для вас из четырех способов (это поможет избежать накруток голосов) и в «окошке» рядом с нужной номинацией написать своего претендента. Помните — чем больше голосов, тем больше шансов попасть в ТОП-10 и пройти в следующий этап — голосование за победителя.

    Напомним, что в номинации «Загородный отдых» можно предлагать лучшие загородные отели, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги, курорты и комплексы в пригородах Петербурга и в Ленобласти, куда можно уехать из города на выходные или на всё лето, чтобы отдохнуть, стать ближе к природе, заняться активными и не очень видами спорта, расслабиться в спа или просто погулять.

    Номинирование продлится до 5 ноября. Затем будет сформирован шорт-лист из 10 самых популярных мест для загородного отдыха, за которые отдано больше всего голосов. Именно они станут претендентами на победу в финальном этапе премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в 2023 году.

    Всего в этом году мы с помощью читателей определим 10 победителей в 10 номинациях. Финальная церемония награждения состоится 14 декабря.

    Фото: canva.com

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close