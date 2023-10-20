METEOR Lift и Группа «Эталон» подписали договор о расширенном сотрудничестве в Северо-Западном регионе

Управляющая компания АО «Сервис-Недвижимость» (входит в Группу «Эталон») и METEOR Lift (до ребрендинга ООО «ОТИС Лифт») рамках Международного строительного чемпионата подписали соглашение на техническое обслуживание лифтового оборудования.
Согласно контракту, партнер будет обслуживать 75% всего лифтового парка АО «Сервис-Недвижимость», а совместный сервисный портфель двух компаний теперь достиг 1200 единиц.
Весь объем лифтов в домах под управлением АО «Сервис-Недвижимость» обслуживают 32 электромеханика, на каждого из которых приходится обслуживание порядка 40 лифтов. Технические специалисты прибывают на вызов в среднем за 15 минут, вдвое быстрее установленного регламентом времени.
Всего METEOR Lift обслуживает лифты в 88 многоквартирных домах комфорт- и бизнес-классов Группы «Эталон».