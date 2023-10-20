Двери с биометрическим замком — в Бразилию, вертикальные фермы — в Индонезию. На форуме «Сделано в России» оценили экспортный потенциал российских стартапов

Системы для очистки воздуха, вертикальные фермы, медицинские симуляторы и другие высокотехнологичные разработки из России уже вышли на зарубежные рынки. Председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов проанализировал экспортный потенциал резидентов «Сколково» и рассказал о мерах поддержки компаний на международной арене. Он рассказал, что в зависимости от области деятельности и географии, компании выбирают различные форматы работы: это и открытие представительств, и локализация производства. Например, компания «ТИОН», которая выпускает системы для очистки воздуха, открыла крупный завод в Китае. Возможно и поглощение зарубежным инвестором — так, компания Huawei купила сколковский стартап Vocord — разработчика системы распознавания лиц и видеоаналитики.

«Среди наиболее частых историй — продажа технологии иностранному партнёру: недавно один из стартапов, специализирующийся на создании вертикальных ферм, заключил сделку с индонезийской компанией и планирует установить 15 тысяч ферм по всей стране», — уточнил Игорь Дроздов. О путях для развития экспорта для высокотехнологичных компаний на примере своей компании рассказал Николай Тихонов, исполнительный директор компании «Эйдос» (выпускник «Сколково»), которая занимается разработкой медицинских симуляторов. Сейчас стартап имеет офисы продаж и сервисного обслуживания в Австрии, Японии и США, поставляет оборудование также в страны СНГ, открыто представительство в Узбекистане, а дистрибьюторская сеть стартапа охватывает Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Африку.

«Первый критерий, благодаря которому можно выйти на международный рынок, — честная оценка качества продукта: конкурентоспособность функционала должна закладываться еще на стадии проектирования. Второй критерий — высокая маржинальность, которая позволяет увеличить траты на маркетинг, осуществлять дисконт партнерам, нивелировать расходы на участие в профильных выставках: продажа двух-трех симуляторов на экспортном рынке окупает эти затраты», — добавил Николай Тихонов.

Для технологических компаний при выходе на зарубежные рынки в «Сколково» есть ряд сервисов, в частности, образовательные проекты, которые помогают знакомиться со спецификой общеэкономической ситуации и культурными особенностями региона, а также содействие в поиске потенциальных партнеров и организации B2B-встреч.

«Наша ключевая ценность — это записная книжка. «Сколково» развивает партнерскую сеть, в которую сейчас входят 2 тысячи компаний из более чем 60 стран», — добавил Игорь Дроздов.