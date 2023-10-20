Путин собрал Совет безопасности. Речь шла об обороне

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Кремля.
Темой встречи стало внедрение современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. С докладом выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Кроме того, участники обменялись мнениями «по наиболее актуальным вопросам текущей повестки».
Подробности не раскрываются.
Участие в совещании, в том числе, приняли спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев.