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    Путин собрал Совет безопасности. Речь шла об обороне

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    Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Кремля.

    Темой встречи стало внедрение современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. С докладом выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Кроме того, участники обменялись мнениями «по наиболее актуальным вопросам текущей повестки».

    Подробности не раскрываются.

    Участие в совещании, в том числе, приняли спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев.

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    Гость20 Окт 2023 в 12:50
    30 сентября 2023 года крейсер «Москва» впервые в новейшей истории выполнил ракетную стрельбу в акватории Чёрного моря главным ракетным комплексом корабля ракетой П-1000 Вулкан. Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель в морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 км. Крейсер «Москва» вышел в море накануне. В ходе учений военные моряки совместно с экипажами самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО флота отработали действия по противовоздушной обороне. По словам командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова — материальная часть крейсера «Москва» находится в строю, личный состав здоров; «Флагман вводится в состав сил постоянной готовности, готов к выполнению поставленных задач»[.
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    Гость20 Окт 2023 в 12:47
    Совет Димону: Тридцать дней без алкоголя могут значительно улучшить работу мозга — качество памяти, скорость мышления, когнитивную гибкость. Дело в том, что спиртное способно вызывать как краткосрочные повреждения в мозге, так и долгосрочные. Это проявляется проблемами с памятью, сложностью в принятии решений и так далее.

    Регулярное пьянство также способно сильно повлиять на ваше настроение — повысить уровень беспокойства. Неоднократное употребление спиртного ведет к тому, что организм привыкает к выработке гормонов. Без стимуляции возникают депрессия и тревожность, а для устранения этих симптомов требуется увеличение дозы.
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