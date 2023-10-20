    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 0

    0 м/с, штиль

    765мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.31eur102.63

    Трехлетний мальчик нашел сладкое в аптечке в Веселом Поселке. Витаминки не пошли впрок

    1089
    7 комментариев

    Трехлетнего мальчика ненадолго родители оставили в комнате одного в Невском районе. Его исследование пространства закончилось в больнице.

    Юного пациента из квартиры на улице Коллонтай привезли в детскую больницу около полуночи, стало известно «Фонтанке» 20 октября. Пока ему промывали желудок, родители сообщили, что малыш добрался до аптечки и нашел там жевательные пастилки витаминного БАДа. Мальчик сжевал не меньше двух десятков таблеток, после чего ему стало плохо.

    Состояние пациента врачи оценили как средней тяжести.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ребенок отравилсяБАД
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость20 Окт 2023 в 12:38
    Два десятка пастилок витаминов - и отравление, больница? Что же за витамины теперь выпускают?
    Помнится, в детстве упаковку цитрамона съел, никакого отравления. Вот целиком батончик гематогенки слопал, как ириску - потом хорошо стошнило, но просто желудок к такому количеству не привычен, гематоген делают из сухой дефибринированной крови крупного рогатого скота.
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 12:33
    Витамины бывают кислыми. Сладких витаминов я никогда не видел
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close