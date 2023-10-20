Трехлетний мальчик нашел сладкое в аптечке в Веселом Поселке. Витаминки не пошли впрок

Трехлетнего мальчика ненадолго родители оставили в комнате одного в Невском районе. Его исследование пространства закончилось в больнице.
Юного пациента из квартиры на улице Коллонтай привезли в детскую больницу около полуночи, стало известно «Фонтанке» 20 октября. Пока ему промывали желудок, родители сообщили, что малыш добрался до аптечки и нашел там жевательные пастилки витаминного БАДа. Мальчик сжевал не меньше двух десятков таблеток, после чего ему стало плохо.
Состояние пациента врачи оценили как средней тяжести.