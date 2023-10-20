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    BMW и рейсовый автобус не разъехались в Колпино. Досталось пассажиру

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    3 комментария

    Автобус с пассажирами попал в ДТП в Колпинском районе Петербурга утром 20 октября. Одному из ехавших в нем людей потребовалась помощь медиков.

    Возле Ижорского завода в Колпино столкнулись автомобиль BMW и автобус № 330, стало известно «Фонтанке». Как рассказали в компании «Вест-Сервис», которая обслуживает маршрут, в 8:08 у дома 24 по Финляндской улице водитель легковой машины, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автобусу.

    В результате в автобусе пострадал один человек. У него подозрение на перелом руки.

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    Комментарии 3

    Гость20 Окт 2023 в 12:23
    в статье не понятно кто прав и кто виноват
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 12:21
    фонтанка что случилось с вашим модератором
    +0−0
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