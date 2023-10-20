BMW и рейсовый автобус не разъехались в Колпино. Досталось пассажиру

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Колпинском районе Петербурга утром 20 октября. Одному из ехавших в нем людей потребовалась помощь медиков.



Возле Ижорского завода в Колпино столкнулись автомобиль BMW и автобус № 330, стало известно «Фонтанке». Как рассказали в компании «Вест-Сервис», которая обслуживает маршрут, в 8:08 у дома 24 по Финляндской улице водитель легковой машины, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автобусу.

В результате в автобусе пострадал один человек. У него подозрение на перелом руки.