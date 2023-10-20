«Укрытия нам не помогут». В Грузии рассказали о мерах по подготовке к возможной ядерной войне

Власти Грузии рассказали о принимаемых мерах по подготовке к возможному применению ядерного оружия в регионе. Об этом сообщил глава Службы государственной безопасности страны Григол Лилуашвили, передает газета «Коммерсант» в пятницу, 20 октября.

Глава грузинского ведомства уточнил, что правительство страны «разработало специальный план на случай ядерной войны». В нем прописаны сценарий и план действий для каждого государственного ведомства. Например, Минздрав «уже составил список медикаментов», которые будут распространят среди населения во время ядерной войны. Кроме того, прописан алгоритм действий скорой медицинской помощи пострадавшим.

