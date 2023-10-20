«Укрытия нам не помогут». В Грузии рассказали о мерах по подготовке к возможной ядерной войне

Власти Грузии рассказали о принимаемых мерах по подготовке к возможному применению ядерного оружия в регионе. Об этом сообщил глава Службы государственной безопасности страны Григол Лилуашвили, передает газета «Коммерсант» в пятницу, 20 октября.
Глава грузинского ведомства уточнил, что правительство страны «разработало специальный план на случай ядерной войны». В нем прописаны сценарий и план действий для каждого государственного ведомства. Например, Минздрав «уже составил список медикаментов», которые будут распространят среди населения во время ядерной войны. Кроме того, прописан алгоритм действий скорой медицинской помощи пострадавшим.
Лилуашвили отметил, что Грузия получила «опыт подобной работы во время пандемии COVID-19». Еще глава СГБ заявил, что при прямом ядерном ударе по Грузии «укрытия нам не помогут», поэтом необходимо вести прагматичную внутреннюю и внешнюю политику.