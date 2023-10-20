На юге Петербурга мужчину спасли из загоревшейся квартиры и увезли в больницу

Квартирный пожар тушили в пятиэтажке в Московском районе Петербурга утром 20 октября. Спасённого мужчину забрали медики.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, два пожарных расчёта спешили на проспект Космонавтов, 38/2, немногим позже половины восьмого часа утра. Помощь требовалась в двухкомнатной квартире, где загорелась комната площадью 12 квадратных метров.



Распространиться огню не дали. По данным ведомства, пожар ликвидировали в 8:17, обгорел один квадратный метр обстановки.



«Из опасной зоны эвакуирован один человек. Пострадал и госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в МЧС.

