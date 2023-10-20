    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 0

    0 м/с, штиль

    765мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.31eur102.63

    На юге Петербурга мужчину спасли из загоревшейся квартиры и увезли в больницу

    2556
    1 комментарий

    Квартирный пожар тушили в пятиэтажке в Московском районе Петербурга утром 20 октября. Спасённого мужчину забрали медики.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, два пожарных расчёта спешили на проспект Космонавтов, 38/2, немногим позже половины восьмого часа утра. Помощь требовалась в двухкомнатной квартире, где загорелась комната площадью 12 квадратных метров.

    Распространиться огню не дали. По данным ведомства, пожар ликвидировали в 8:17, обгорел один квадратный метр обстановки.

    «Из опасной зоны эвакуирован один человек. Пострадал и госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в МЧС.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарПострадавший в пожаре
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость20 Окт 2023 в 08:52
    Надо же: загорелось, сразу приехали, потушили. спасли. За углом что ль караулили.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close