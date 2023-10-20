    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 0

    0 м/с, штиль

    764мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.31eur102.63

    Самолет из Москвы прервал рейс и сел с одним работающим двигателем

    2031
    6 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Пассажирский «Боинг-737» авиакомпании «Сибирь», совершавший рейс Москва — Томск, 20 октября сделал вынужденную посадку в Новосибирске. Причиной стала, по предварительным данным, некорректная работа одной силовой установки. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

    На борту самолета находилось 165 пассажиров. Посадка в международном аэропорту имени Покрышкина прошла в штатном режиме.

    «В результате инцидента опасных последствий не наступило. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — отмечается в сообщении.

    Пассажиры пока находятся в аэропорту Новосибирска. В Томск их отправят резервным бортом «Сибири».

    «Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, а также осуществляются надзорные мероприятия на предмет соблюдения прав пассажиров в аэропорту», — говорится в сообщении.

    Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АвиаинцидентСамолетНовосибирск
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость20 Окт 2023 в 08:02
    «В результате инцидента опасных последствий не наступило. Обстоятельства происшествия устанавливаются»
    Как чудненько! Все хорошо (прекрасная маркиза), вот только пассажиры штанишки припачкали! А депутаты не хотят вмешаться в ситуацию - все же вроде народных избранников?
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 07:40
    про проблемы с обслуживанием у С 7 уже, вроде, на правительственный уровень выходили. не обслужить новейшие двигатели Роллс-Ройс... ни Иран не берется, никто. значительная часть авиапарка не летает... не знаю, это только С 7 или все так встали с колен
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close