Самолет из Москвы прервал рейс и сел с одним работающим двигателем

Пассажирский «Боинг-737» авиакомпании «Сибирь», совершавший рейс Москва — Томск,
На борту самолета находилось 165 пассажиров. Посадка в международном аэропорту имени Покрышкина прошла в штатном режиме.
«В результате инцидента опасных последствий не наступило. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — отмечается в сообщении.
Пассажиры пока находятся в аэропорту Новосибирска. В Томск их отправят резервным бортом «Сибири».
«Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, а также осуществляются надзорные мероприятия на предмет соблюдения прав пассажиров в аэропорту», — говорится в сообщении.