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    Во время пожара на востоке Петербурга мужчина прыгнул в окно с криками о сестре

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    1 комментарий

    В больнице оказался житель Петербурга, которому пришлось прыгать в окно из-за огня в комнате. В помещении осталась его сестра.

    Как стало известно “Фонтанке”, пострадавшего из-за пожара на Замшиной улице увезли в больницу с резаными ранами. Он получил их, когда разбил стекло и прыгнул в окно первого этажа.

    Мужчина сообщил спасателям, что в квартире осталась его сестра. Позже было найдено тело, пока что оно не опознано.

    Накануне предположительно погибшая 39-летняя женщина опубликовала на своей странице в соцсетях фото брата с забинтованной головой.

    С пожаром спасатели справились примерно за час, сгорела комната в 15 квадратных метров.

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    Maik520 Окт 2023 в 01:21
    За час само догорело.
    Справились они...
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