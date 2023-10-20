Во время пожара на востоке Петербурга мужчина прыгнул в окно с криками о сестре

В больнице оказался житель Петербурга, которому пришлось прыгать в окно из-за огня в комнате. В помещении осталась его сестра.



Как стало известно “Фонтанке”, пострадавшего из-за пожара на Замшиной улице увезли в больницу с резаными ранами. Он получил их, когда разбил стекло и прыгнул в окно первого этажа.

Мужчина сообщил спасателям, что в квартире осталась его сестра. Позже было найдено тело, пока что оно не опознано.

Накануне предположительно погибшая 39-летняя женщина опубликовала на своей странице в соцсетях фото брата с забинтованной головой.