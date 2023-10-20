Вездесущая башня и немного нейросети. Как понять цифровые картины из Мраморного дворца

Основой для картины «Райский биокупол» послужила фотография реальной теплицы Поделиться Поделиться





Выставку «Жилище будущего» (12+) петербуржцы могут посетить с 20 октября 2023 по 8 января 2024 года. Проект состоит из 24 крупноформатных цифровых картин и занимает 10 залов Мраморного дворца. «Жилище будущего» — первый масштабный проект арт-группы ГрОМ, объединяющей фотохудожницу Ольгу Мичи, историка фотографии Алексея Логинова и искусствоведа Артема Логинова. Некоторые их работы уже выставлялись, но экспозиция в Мраморном дворце стала полноценной премьерой всего цикла в законченном виде.



Слева направо: Артем Логинов, Ольга Мичи, Алексей Логинов Поделиться Поделиться





Выставка — фантазия на тему, как может выглядеть будущее, останется ли в нем место для человека и если да, то каким он окажется. Однако в основе всех картин, кроме одной, — фотографии реальных городских пространств и интерьеров.

Чтобы найти жилища будущего, участники арт-группы побывали в офисных центрах, клиниках, спортивных залах, библиотеках, шахтах лифтов. По мотивам подземного бункера, где в советские годы хранился спецархив МИД, были созданы целых три картины: «Энергия Одиссея», «Пещера памяти» и «Огни глубины». На следующем этапе работы приглашенные технические специалисты под руководством художников создавали объекты и существа, которые превращали реальность в фантастические пространства. Готовые цифровые картины напечатаны на фотобумаге, накатаны на плотную основу дибонд и пластифицированы, что создает особый эффект свечения.

Создание проекта заняло три года. Хронологически первая работа в цикле — «Театр тысячелетия». «Тогда эпидемия COVID-19 была в разгаре, все закрыто. Мы пришли в театр, а там на креслах висят эти таблички «Не сидеть», — вспоминает Ольга Мичи. — И мы подумали: так, наверное, может выглядеть будущее. Но каким станет функционал этих театров, если там не сидят люди, не идут представления? Что там будет происходить? Для нас эта картина, пожалуй, была самой сложной. Мы очень долго ее создавали, так как отработанной технологии в начале еще не было».

Картина «Театр тысячелетия» создавалась в разгар пандемии Поделиться Поделиться





Экспозиция в Мраморном дворце начинается с экрана — на нем показывают короткое видео, которое объясняет основные идеи и смыслы проекты. Мы же, со своей стороны, предлагаем шесть полезных подсказок — чем заняться на выставке «Жилище будущего». Рассмотреть детали

Картины не случайно сделаны большими — шириной до 4,3 метров. Авторы выбрали этот масштаб, чтобы поместить на каждую множество объектов, передающих заложенный в цифровом полотне смысл. А зрители смогут все это как следует разглядеть и решить, что они означают. Большие форматы и детализация — это также приметы дюссельдорфской школы фотографии, влияние которой признают авторы «Жилища будущего».

Картина «Межпространственный коридор» показывает, что промышленные объекты могут иметь эстетическую ценность Поделиться Поделиться





«Одна из важнейших идей дюссельдорфской школы заключалась в том, что промышленные объекты могут нести в себе эстетическую ценность. Поэтому какие бы сложные философские проблемы ни поднимались, мы все-таки хотим, чтобы люди наслаждались тем, что они видят. Не только думали, но и получали визуальное удовольствие», — подчеркивает Алексей Логинов.

Почувствовать себя мыслителем

В каждую работу авторы заложили философский смысл, разгадать который помогают экспликации — специальные тексты рядом с картинами. Они не объясняют, что изображено, а содержат размышления художников о проблематике, которую несет полотно. Экспликации позволяют лучше понять творческий замысел и заметить больше деталей, в которых он воплощен. «Мы как художники не отвечаем на вопросы, а задаем их через свои проекты, — подчеркивает Ольга. — И заставляем нашего зрителя тоже задуматься, среагировать, вступить в диалог с самим собой, своими близкими, друзьями. Это здорово, когда искусство побуждает думать и переживать эмоции».

Найти все башни Татлина

На каждой картине проекта обязательно обнаружится изображение ажурной металлической конструкции — «Памятника III Коммунистическому Интернационалу». Он был сконструирован в начале XX века авангардистом Владимиром Татлиным. Монумент не был построен и существовал только в виде модели, которою создатель впервые показал публике в 1920 году.



На картине «Симулятор жилища» тоже можно найти «Памятник III Коммунистическому Интернационалу» Поделиться Поделиться





Динамическая архитектура башни с самого начала была признана международным событием в мире искусства и до сих пор актуальна для современных художников. «Мы очень уважаем творчество Владимира Татлина и решили поместить этот объект на свои работы как некий символ единения трудящихся, — объясняет Ольга. — Мы его немножко переработали: дополнили глобусом, вокруг которого летают различные технологичные обломки. Башня напоминает человечеству, что для освоения враждебных миров надо объединяться».

Попасть в «Сокровищницу человеческих знаний»

Эту картину создатели описывают как «визуальный театр» — увлекательное изображение, наполненное деталями, которые интересно подолгу рассматривать. Если захочется, можно даже прочитать надписи на всех книжных корешках фантастической библиотеки — настолько тщательно и подробно все прорисовано.

Изображены ли на картине «Сокровищница человеческого знания» люди будущего, решают посетители выставки Поделиться Поделиться





«Здесь мы задаем зрителю вопрос: то, что он видит, — это какие-то фантастические существа или уже видоизмененный человек? — расшифровывает идею Алексей Логинов. — Кроме того, в этой работе мы специальным образом исказили линейную перспективу построения изображений. Это позволяет продемонстрировать: люди, которые на нее смотрят, — отчасти существа из будущего, у которых уже сейчас меняется восприятие окружающего мира».

Понять, нравится ли вам такое будущее

«Когда зрители приходят и смотрят, они задают себе вопрос: а хотели бы они жить в этом мире? В четко организованном, структурированном, холодном будущем? Многие говорят, что здесь не хватает семейного уюта, который мы привыкли видеть в жилищах сегодня. Может быть, об этом задуматься и уют все-таки в будущее перенести?» — размышляет Алексей.

Посмотреть на картину, созданную нейросетью

У полотна «Руины конфликта» нет в основе фотографии физического пространства, зато есть живописный первоисточник — «Герника» Пабло Пикассо. В изображении зашифрована композиция знаменитой картины, однако персонажей прошлого века в ней заменили на современных — сгенерированных искусственным интеллектом. Авторы признают: то, что создает нейросеть, пока далеко от идеала. Приходится получать сотни, иногда тысячи вариантов и вручную дорабатывать самый удачный.

Картина «Руины конфликта» отсылает к знаменитой «Гернике» Пабло Пикассо Поделиться Поделиться





По словам Алексея Логинова, с помощью этой работы участники арт-группы пытались выяснить, как искусственный интеллект взаимодействует с художником и сможет ли занять его место. Пока что ответ отрицательный: нейросеть — это всего лишь программа. Она выполняет функции, которые в нее закладывают, и не более того.

Но, судя по всему, «громовцы» не считают искусственный интеллект совсем безнадежным в творческом плане. Они начали готовить новый проект, посвященный героям современности, и он уже будет полностью создан с помощью нейросети. «То есть мы уже даже камеру не достаем и не снимаем», — смеется Ольга.

Что : выставка «Жилище будущего»

: выставка «Жилище будущего» Когда : с 20 октября 2023 года по 8 января 2024 года.

: с 20 октября 2023 года по 8 января 2024 года. Где: Мраморный дворец, ул. Миллионная, 5/1. Фотографии предоставлены ИП Ковешников Максим Владиславович Реклама, ИП Ковешников Максим Владиславович, ИНН 504708998147