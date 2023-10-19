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    Пентагон: американский эсминец «Карни» перехватил ракеты и несколько беспилотников

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    6 комментариев

    Эсминец ВМС США «Карни» перехватил ракеты и несколько беспилотников, выпущенные из Йемена, сообщает 19 октября ABC News со ссылкой на Пентагон.

    Как утверждают представители американского оборонного ведомства, «Карни» перехватил три крылатые ракеты и около восьми беспилотников.

    По предварительной оценке США, военный корабль не был целью ни одной ракеты или беспилотника. В Пентагоне считают, что ракеты потенциально были направлены на цели в Израиле.

    Эсминец ВМС США «Карни»(USS «Carney») вошёл в состав 24-й эскадры эсминцев Атлантического флота ВМС США в 1996 году. Назван в честь адмирала Роберта Карни командующего военно-морскими операциями США при президенте Дуайте Эйзенхауэре.

    Вооружение: две пусковые установки под крылатые или зенитные ракеты, артиллерийская установка, противокорабельные ракеты «Harpoon», зенитные автоматические пушки.

    «Карни» несколько раз за последние годы заходил в Черное море.

    Напомним, боевые корабли США в этом регионе подвергаются атакам не так уж редко. Так, 16 октября сообщалось, что другой эсминец ВМС США – «Мэйсон»(USS «Mason») обстреляли с территории Йемена в третий раз за неделю.

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    Комментарии 6

    Maik519 Окт 2023 в 23:29
    Сказочники.
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 23:29
    это что ж? Иран наши герани разбазаривает?
    +0−0
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