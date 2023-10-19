Пентагон: американский эсминец «Карни» перехватил ракеты и несколько беспилотников

Эсминец ВМС США «Карни» перехватил ракеты и несколько беспилотников, выпущенные из Йемена, сообщает 19 октября ABC News со ссылкой на Пентагон.



Как утверждают представители американского оборонного ведомства, «Карни» перехватил три крылатые ракеты и около восьми беспилотников.



По предварительной оценке США, военный корабль не был целью ни одной ракеты или беспилотника. В Пентагоне считают, что ракеты потенциально были направлены на цели в Израиле.



Эсминец ВМС США «Карни»(USS «Carney») вошёл в состав 24-й эскадры эсминцев Атлантического флота ВМС США в 1996 году. Назван в честь адмирала Роберта Карни командующего военно-морскими операциями США при президенте Дуайте Эйзенхауэре.

