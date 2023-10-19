Пентагон: американский эсминец «Карни» перехватил ракеты и несколько беспилотников

Эсминец ВМС США «Карни» перехватил ракеты и несколько беспилотников, выпущенные из Йемена, сообщает 19 октября ABC News со ссылкой на Пентагон.
Как утверждают представители американского оборонного ведомства, «Карни» перехватил три крылатые ракеты и около восьми беспилотников.
По предварительной оценке США, военный корабль не был целью ни одной ракеты или беспилотника. В Пентагоне считают, что ракеты потенциально были направлены на цели в Израиле.
Эсминец ВМС США «Карни»(USS «Carney») вошёл в состав 24-й эскадры эсминцев Атлантического флота ВМС США в 1996 году. Назван в честь адмирала Роберта Карни командующего военно-морскими операциями США при президенте Дуайте Эйзенхауэре.
Вооружение: две пусковые установки под крылатые или зенитные ракеты, артиллерийская установка, противокорабельные ракеты «Harpoon», зенитные автоматические пушки.
«Карни» несколько раз за последние годы заходил в Черное море.
Напомним, боевые корабли США в этом регионе подвергаются атакам не так уж редко. Так, 16 октября сообщалось, что другой эсминец ВМС США – «Мэйсон»(USS «Mason») обстреляли с территории Йемена в третий раз за неделю.