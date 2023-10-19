Зима близко-близко. На севере Петербурга идет снег, а утром его видели и на юге города

На севере Петербурга снегопад. Правда, снег быстро тает, но и к такой октябрьской метели не все оказались готовы.

Судя по кадрам, которые снял вечером 19 октября фотограф «Фонтанки», на зимнюю форму одежды перешли только самые предусмотрительные горожане. Для остальных единственной защитой от снегопада стали зонты.