Зима близко-близко. На севере Петербурга идет снег, а утром его видели и на юге города

На севере Петербурга снегопад. Правда, снег быстро тает, но и к такой октябрьской метели не все оказались готовы.
Судя по кадрам, которые снял вечером 19 октября фотограф «Фонтанки», на зимнюю форму одежды перешли только самые предусмотрительные горожане. Для остальных единственной защитой от снегопада стали зонты.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Утром снег шел в южных районах города — но не так обильно. Его заметили, например, в Пушкине.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
А вот это видео снято вечером в четверг в «Газпром Академии»(она же Академия ФК «Зенит») на улице Верности. Петербургским футболистам снег, как видно, не помеха.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов еще накануне, в среду, предупреждал, что все будет именно так. Холодная воздушная масса продолжает заходить в регион, ветер меняет направление на северное и северо-восточное.
В четверг, как и обещал Колесов, «начала «работать» Ладога». Осадки в виде мокрого снега из прибрежных районов «дотянулись» до Петербурга. Ночью, по прогнозу, около ноля. Максимальная температура вряд ли превысит +4 градуса.
К выходным возможны ночные заморозки.