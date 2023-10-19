Президент Польши назвал свиньями тех, кто голосовал на выборах до 1989 года

Президент Польши Анджей Дуда нелестно охарактеризовал тех, кто голосовал на выборах во времена Польской Народной Республики (ПНР). Об этом он заявил 19 октября на съезде профсоюза «Солидарность», комментируя рекордную явку избирателей на воскресных парламентских выборах, которая составила 74,38 процента.



По его словам, Польша сильно повзрослела с конца 80-х годов прошлого века, укоренив демократию, и все прекрасно помнят, что «до 1989-го только свиньи ходили на выборы», приводит слова польского лидера РИА Новости.



Он отметил, понимающие, «каким фарсом являются те реализованные коммунистами выборы в сейм, и все остальные просто на них не ходили». Результаты явки, добавил Дуда, объявлялись «заоблачными», хотя в реальности избирательные участки пустовали.

