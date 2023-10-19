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    Президент Польши назвал свиньями тех, кто голосовал на выборах до 1989 года

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    25 комментариев

    Президент Польши Анджей Дуда нелестно охарактеризовал тех, кто голосовал на выборах во времена Польской Народной Республики (ПНР). Об этом он заявил 19 октября на съезде профсоюза «Солидарность», комментируя рекордную явку избирателей на воскресных парламентских выборах, которая составила 74,38 процента.

    По его словам, Польша сильно повзрослела с конца 80-х годов прошлого века, укоренив демократию, и все прекрасно помнят, что «до 1989-го только свиньи ходили на выборы», приводит слова польского лидера РИА Новости.

    Он отметил, понимающие, «каким фарсом являются те реализованные коммунистами выборы в сейм, и все остальные просто на них не ходили». Результаты явки, добавил Дуда, объявлялись «заоблачными», хотя в реальности избирательные участки пустовали.

    Сейчас ситуация полностью поменялась, резюмировал президент Польши. Избирателей было настолько много, что они выстраивались в очередь, а время работы участков продлевали.

    По итогам воскресных парламентских выборов правящая в Польше партия «Право и справедливость» получила 194 места в сейме, оппозиционные «Гражданская коалиция» — 157, «Третий путь» — 65, «Левые» — 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация». Такой расклад сил указывает, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства. При этом если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать кабмин.

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    Комментарии 25

    Гость19 Окт 2023 в 20:53
    Какое трогательное отношение к избирателям своей страны!
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    Гость19 Окт 2023 в 20:52
    Все-таки главная беда панов и шляхты - часто проговариваются....
    +0−1
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