В Беларуси родители до смерти избили 3-летнего сына. Отец приговорен к казни

Минский областной суд вынес приговор по делу об убийстве 3-летнего Семена из Слуцка. Мать приговорили к 25 годам колонии, а отца — к смертной казни. Об этом сообщает Sputnik Беларусь из зала суда 19 октября.



Трагедия произошла в начале 2023 года. Сообщение о смерти ребенка поступило 14 января. Родители мальчика уверяли приехавших на вызов правоохранителей, что ребенку просто стало плохо. Однако экспертиза показала, что Семен скончался от сильного удара по голове.

Родителей задержали. На допросах они признались, что регулярно били ребенка из-за того, что он плохо себя вел и плакал, а также крал со стола еду и разбивал тарелки. Sputnik Беларусь со ссылкой на материалы дела пишет, что иногда родители снимали издевательства на видео: например, когда дразнили связанного голодного ребенка едой.