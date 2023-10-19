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    В Беларуси родители до смерти избили 3-летнего сына. Отец приговорен к казни

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    25 комментариев

    Минский областной суд вынес приговор по делу об убийстве 3-летнего Семена из Слуцка. Мать приговорили к 25 годам колонии, а отца — к смертной казни. Об этом сообщает Sputnik Беларусь из зала суда 19 октября.

    Трагедия произошла в начале 2023 года. Сообщение о смерти ребенка поступило 14 января. Родители мальчика уверяли приехавших на вызов правоохранителей, что ребенку просто стало плохо. Однако экспертиза показала, что Семен скончался от сильного удара по голове.

    Родителей задержали. На допросах они признались, что регулярно били ребенка из-за того, что он плохо себя вел и плакал, а также крал со стола еду и разбивал тарелки. Sputnik Беларусь со ссылкой на материалы дела пишет, что иногда родители снимали издевательства на видео: например, когда дразнили связанного голодного ребенка едой.

    В роковой день они забили мальчика до смерти. По данным следствия, родители были пьяными и нанесли руками, ногами и твердым тупым предметом не менее девяти ударов, примерно семь из них — по голове, от которых Семен скончался.

    В отношении супругов возбудили уголовное дело. Еще трех детей, младшему из которых было на тот момент всего один год, изъяли из семьи.

    19 октября Минский областной суд признал родителей виновными в истязании и убийстве малолетнего с особой жестокостью. Мать Анастасию приговорили к 25 годам лишения свободы, а отца ребенка Александра — к исключительной мере наказания, то есть к смертной казни.

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    Комментарии 25

    Гость19 Окт 2023 в 18:46
    А вот наш самый гуманный педофилов,маньяков и убийц досрочно за хорошее поведение выпускать любит.
    +1−0
    blackcatwhitecat19 Окт 2023 в 18:41
    главное, не дай бог, чтоб ювенальная юстиция не вторгалась варварски во внутреннюю жизнь семьи!
    +0−0
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