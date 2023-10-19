Автокёрлинг на Измайловском: легковая влетела в затормозивший на светофоре кроссовер

Разогнавшийся водитель подбил сразу две машины на светофоре в Адмиралтейском районе Петербурга, одну из них вынесло на середину перекрестка. Произошедшее попало в объектив видеорегистратора одного из очевидцев.

Авария произошла в 8:16 19 октября на перекрестке Измайловского проспекта и 10-й Красноармейской улицы, сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Артём. На записи видно, как темная легковушка на скорости врезается в затормозивший на красный сигнал светофора кроссовер. От удара машину откидывает на соседний автомобиль, после чего она продолжает выталкивать кроссовер на середину перекрестка, где оба и останавливаются.