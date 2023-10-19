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    Автокёрлинг на Измайловском: легковая влетела в затормозивший на светофоре кроссовер

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    2 комментария

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Разогнавшийся водитель подбил сразу две машины на светофоре в Адмиралтейском районе Петербурга, одну из них вынесло на середину перекрестка. Произошедшее попало в объектив видеорегистратора одного из очевидцев.

    Авария произошла в 8:16 19 октября на перекрестке Измайловского проспекта и 10-й Красноармейской улицы, сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Артём. На записи видно, как темная легковушка на скорости врезается в затормозивший на красный сигнал светофора кроссовер. От удара машину откидывает на соседний автомобиль, после чего она продолжает выталкивать кроссовер на середину перекрестка, где оба и останавливаются.

    О пострадавших не сообщается. На видео видно, как у разбитой легковой из-под капота идет дым.

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    Комментарии 2

    Гость19 Окт 2023 в 18:03
    Не просто влетел, а еще и в лузу пытался загнать.
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 17:48
    Может плохо стало водителю. Это мой любимый комментарий в подобных ситуациях.
    +0−0
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