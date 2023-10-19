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    Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Нур-Шамс. Там идут бои военного крыла ХАМАС с ЦАХАЛ

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    15 комментариев

    Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан. Об этом 19 октября сообщает армейская пресс-служба в своем телеграм-канале.

    Уточняется, что самолет ударил по палестинскому вооруженному отряду, который угрожал безопасности израильских военных, проводящих наземную операцию в лагере. Несколько палестинцев были убиты.

    В сообщении также говорится, что с вечера 18 октября в Нур-Шамсе израильские силы безопасности проводят антитеррористические мероприятия, основываясь на разведданных ISA. «К настоящему времени задержаны 10 разыскиваемых подозреваемых и обезврежено несколько взрывных устройств, которые были готовы к применению. Имели место перестрелки с вооруженными боевиками, в ходе которых в израильские силы безопасности были брошены взрывные устройства», — добавили в ЦАХАЛ.

    Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» — сообщило о боях с армией обороны Израиля в лагере Нур-Шамс. По их словам, они наряду с группировками сопротивления и военными формированиями участвуют в столкновениях с израильскими военными, которые окружают лагерь.

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    Комментарии 15

    Эд Хэммет19 Окт 2023 в 18:11
    Вообще кто-нибудь извинится хотя бы перед своими читателями за фейк о больнице в секторе Газа, где якобы погибли 800 человек? Эту ложь от "министерства здравоохранения" ХАМАСа распространяли некогда уважаемые СМИ - БиБиСи, Вашингтон Пост, Гардиан и пр. А на утро дым рассеялся и стало ясно, что больница стоит на месте, никто никого не спасает под завалами, в окнах лишь стекла повылетали. На соседней с больницей автостоянке упали две палестинские ракеты. Сгорели несколько машин и пострадали максимум несколько десятков человек. Пора уже всем понять, что террористы распространяют выгодные им фейки. Приличным СМИ повторять их неприлично.
    +1−1
    28029605019 Окт 2023 в 17:43
    вашу страну ежедневно обстреливают а вы газа?!!Кто-нибудь знает новые матерные слова, а то старые уже ситуацию не описывают.
    +1−0
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