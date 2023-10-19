Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Нур-Шамс. Там идут бои военного крыла ХАМАС с ЦАХАЛ

Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан. Об этом 19 октября сообщает армейская пресс-служба в своем телеграм-канале.



Уточняется, что самолет ударил по палестинскому вооруженному отряду, который угрожал безопасности израильских военных, проводящих наземную операцию в лагере. Несколько палестинцев были убиты.



В сообщении также говорится, что с вечера 18 октября в Нур-Шамсе израильские силы безопасности проводят антитеррористические мероприятия, основываясь на разведданных ISA. «К настоящему времени задержаны 10 разыскиваемых подозреваемых и обезврежено несколько взрывных устройств, которые были готовы к применению. Имели место перестрелки с вооруженными боевиками, в ходе которых в израильские силы безопасности были брошены взрывные устройства», — добавили в ЦАХАЛ.

