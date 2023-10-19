Призовые для Игр Будущего будут выплачиваться в криптовалюте

Призовые деньги для победителей Игр Будущего будут выплачиваться в криптовалюте с целью избежать санкций, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
Он также подчеркнул, что для реализации этой идеи необходимо внести соответствующие законодательные поправки, подобные тем, которые принимались во время проведения Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу.
Эти законы создавали временные исключения для обеспечения эффективного проведения соревнований. Также он заявил, что разрабатывается механизм для обеспечения свободного въезда в страну без оплаты для участников Игр Будущего.
Игры Будущего — это новый мультиспортивный турнир, который объединяет физические и цифровые соревнования. Первый турнир Игр Будущего состоится в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года и соберет более 260 команд и 2 000 спортсменов из разных стран для соревнований в 21 инновационной дисциплине. В мероприятии будут представлены пять основных направлений: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.