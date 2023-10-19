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    Призовые для Игр Будущего будут выплачиваться в криптовалюте

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    8 комментариев

    Призовые деньги для победителей Игр Будущего будут выплачиваться в криптовалюте с целью избежать санкций, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

    Он также подчеркнул, что для реализации этой идеи необходимо внести соответствующие законодательные поправки, подобные тем, которые принимались во время проведения Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу.

    Эти законы создавали временные исключения для обеспечения эффективного проведения соревнований. Также он заявил, что разрабатывается механизм для обеспечения свободного въезда в страну без оплаты для участников Игр Будущего.

    Игры Будущего — это новый мультиспортивный турнир, который объединяет физические и цифровые соревнования. Первый турнир Игр Будущего состоится в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года и соберет более 260 команд и 2 000 спортсменов из разных стран для соревнований в 21 инновационной дисциплине. В мероприятии будут представлены пять основных направлений: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

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    Комментарии 8

    Гость19 Окт 2023 в 17:45
    Пора открывать "Березки" и печатать чеки.
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 17:15
    если так дело и дальше пойдет скоро и ЗП начнут в васильКоинах выдавать, нисколько не удивлюсь
    +0−0
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