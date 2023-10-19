Фото: пушки допетровских времен обнаружили в Орле

В ходе раскопок в Орле обнаружили две пушки — их датируют началом XVII века. Об этом в четверг, 19 октября, сообщил научный сотрудник отдела археологии Института археологии РАН Олег Радюш, передает РИА Новости.
Ученые нашли одну целую пушку, одну разбитую и ядра разного калибра.
«Это небольшие мелкокалиберные пушки <…>. Это небольшие полевые орудия, чугунные, украшенные орнаментом ствола в виде змеиной головы. Вторая — это неорнаментированный обломок. Видимо, разорвало [орудие]», — рассказал исследователь.
Находки сделали на территории мемориального парка «Орловская крепость», говорится на сайте Института археологии РАН. Пушки были найдены возле южной части фундамента дома, обозначенного на карте 1727 года как «воеводская изба».