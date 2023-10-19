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    Путин поручил разобраться с «дельцами от хоккея», которые увозят молодых игроков

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    13 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность относительно «дельцов от хоккея», которые отбирают талантливых молодых спортсменов из спортивных школ и отправляют их за рубеж. Федерация хоккея и Министерство спорта должны решить этот вопрос, заявил глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось 19 октября в Перми.

    В своем обращении к президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку Путин подчеркнул, что необходимо выработать правовые рамки и гарантии как для государства, так и для участников данной деятельности. Он отметил, что, несмотря на свободу выбора, такой бизнес не всегда регулируется должным образом и не всегда остается благородным.

    Путин подчеркнул, что до сих пор недостаточно было предпринято в этом направлении, и попросил Минспорт вернуться к данному вопросу, учитывая, что в этой сфере крутятся большие деньги, и она наносит стране «очевидный ущерб».

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    Комментарии 13

    Гость19 Окт 2023 в 16:36
    назовите хоть одно начинание которое он довел до конца?
    +0−0
    VVM196219 Окт 2023 в 16:34
    свят наш солнышко, ты хоть Юрьев день народу оставь.
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 16:31
    Это Раша, держава наша!
    +0−0
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