Путин поручил разобраться с «дельцами от хоккея», которые увозят молодых игроков

Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность относительно «дельцов от хоккея», которые отбирают талантливых молодых спортсменов из спортивных школ и отправляют их за рубеж. Федерация хоккея и Министерство спорта должны решить этот вопрос, заявил глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось 19 октября в Перми.



В своем обращении к президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку Путин подчеркнул, что необходимо выработать правовые рамки и гарантии как для государства, так и для участников данной деятельности. Он отметил, что, несмотря на свободу выбора, такой бизнес не всегда регулируется должным образом и не всегда остается благородным.