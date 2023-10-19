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    Путин: игровые серверы должны находиться в зоне RU

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    23 комментария

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне «ru». Об этом в четверг, 19 октября, глава государства заявил в ходе Совета по физической культуре и спорту, передает РИА Новости.

    В ходе заседания глава исполнительного комитета Федерации бокса РФ Умар Кремлёв предложил включить интернет-игры в единый регулятор, а также перевести программное обеспечение, офис и серверы в зону «ru».

    «Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор», — сказал глава государства.

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    Владимир ПутинКиберспорт
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    Комментарии 23

    Гость19 Окт 2023 в 16:34
    будем играть только в скрепные игры и только с себе подобными, а то мало ли, завербуют
    +1−0
    _ixform19 Окт 2023 в 16:32
    без федеральной целевой программы это сделать будет очень трудно
    +0−1
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