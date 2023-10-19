Путин: игровые серверы должны находиться в зоне RU

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне «ru». Об этом в четверг, 19 октября, глава государства заявил в ходе Совета по физической культуре и спорту, передает РИА Новости.

В ходе заседания глава исполнительного комитета Федерации бокса РФ Умар Кремлёв предложил включить интернет-игры в единый регулятор, а также перевести программное обеспечение, офис и серверы в зону «ru».



«Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор», — сказал глава государства.

