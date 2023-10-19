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    В России 10 бывших отелей Radisson и Olympia Garden переименуют в Cosmos

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    5 комментариев

    Отели под брендами Radisson Blu, Park Inn by Radisson и Olympia Garden, которые до марта 2023 года принадлежали международной компании Wenaas Hotel Russia, начнут работать под брендом Cosmos, сообщают «Известия» со ссылкой на гостиничную компанию Cosmos Hotel Group 19 октября.

    В марте сеть Cosmos Hotel Group выкупила у норвежской компании 10 отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. С октября новый владелец начнет их ребрендинг. 20 октября — демонтаж старых вывесок.

    По словам президента Cosmos Hotel Group Александра Бибы, переименование гостиниц позволит укрепить позиции собственного бренда группы.

    «Мы рады укрепить партнерство с Cosmos Hotel Group и продолжить долгосрочное сотрудничество в формате бренда Radisson Individuals», — прокомментировала соглашение управляющий директор Radisson Hotel Group в России Виолетта Ромэро де Торрэс.

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    Комментарии 5

    Гость19 Окт 2023 в 16:35
    Интурист. больше подходит по веяниям времени. да и по качеству оказания услуг скоро тоже
    +0−0
    28029605019 Окт 2023 в 16:34
    отжали
    +0−0
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