В России 10 бывших отелей Radisson и Olympia Garden переименуют в Cosmos

Отели под брендами Radisson Blu, Park Inn by Radisson и Olympia Garden, которые до марта 2023 года принадлежали международной компании Wenaas Hotel Russia, начнут работать под брендом Cosmos, сообщают «Известия» со ссылкой на гостиничную компанию Cosmos Hotel Group 19 октября.

В марте сеть Cosmos Hotel Group выкупила у норвежской компании 10 отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. С октября новый владелец начнет их ребрендинг. 20 октября — демонтаж старых вывесок.



По словам президента Cosmos Hotel Group Александра Бибы, переименование гостиниц позволит укрепить позиции собственного бренда группы.