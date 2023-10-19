Петербургская фармкомпания вложит в расширение производства более 2 млрд рублей

Петербургская фармацевтическая компания «Вертекс» вложит 2,1 млрд рублей в расширение своего производства в Особой экономической зоне. Как сообщила компания 19 октября, проект предполагает увеличение площадей предприятия на площадке «Новоорловская» на
Прирастет площадь лабораторий, в том числе микробиологической. Также в новом комплексе будут складские, вспомогательные, административные и другие помещения.
Из общей суммы инвестиций 1,7 млрд рублей вложат в этом году и еще
«Вертекс» производит более 370 наименований продукции, из них свыше 270 позиций — лекарства, остальные — косметические средства и БАД собственных брендов. Выручка компании за