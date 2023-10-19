Петербургская фармкомпания вложит в расширение производства более 2 млрд рублей

Петербургская фармацевтическая компания «Вертекс» вложит 2,1 млрд рублей в расширение своего производства в Особой экономической зоне. Как сообщила компания 19 октября, проект предполагает увеличение площадей предприятия на площадке «Новоорловская» на 5,3 тыс. кв. м , в итоге общая площадь производства «Вертекса» составит порядка 14 тыс. кв. м .



Прирастет площадь лабораторий, в том числе микробиологической. Также в новом комплексе будут складские, вспомогательные, административные и другие помещения.

