    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, вос

    760мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.37eur102.91

    Петербургская фармкомпания вложит в расширение производства более 2 млрд рублей

    2449
    8 комментариев

    Петербургская фармацевтическая компания «Вертекс» вложит 2,1 млрд рублей в расширение своего производства в Особой экономической зоне. Как сообщила компания 19 октября, проект предполагает увеличение площадей предприятия на площадке «Новоорловская» на 5,3 тыс. кв. м, в итоге общая площадь производства «Вертекса» составит порядка 14 тыс. кв. м.

    Прирастет площадь лабораторий, в том числе микробиологической. Также в новом комплексе будут складские, вспомогательные, административные и другие помещения.

    Из общей суммы инвестиций 1,7 млрд рублей вложат в этом году и еще 0,4 млрд рублей — в 2024-м. Всего вложения «Вертекса» с начала реализации проекта в «Новоорловской» в 2012 году превысили 9,4 млрд рублей.

    «Вертекс» производит более 370 наименований продукции, из них свыше 270 позиций — лекарства, остальные — косметические средства и БАД собственных брендов. Выручка компании за 2022 год составила 17,8 млрд рублей без НДС.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФармкомпанияРасширение производства
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Гость19 Окт 2023 в 16:24
    Да, очень просится ускорение производства
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 15:49
    Прошлое вернулось 25 лет спустя, опять мошенники рулят во главе теперь уже рынка лекарственных средств, а на деле опять БАДы.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close