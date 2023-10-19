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    Беглов предложил сократить дефицит бюджета Петербурга на 2023 год

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    1 комментарий

    Губернаторская поправка к проекту бюджета Петербурга 2023 года предполагает увеличение доходов, а также сокращение расходов и дефицита.

    Как следует из документа (есть в распоряжении «Фонтанки»), который завтра рассмотрят депутаты Законодательного собрания, доходы городской казны в 2023 году составят 1,098 трлн рублей (1,093 в первой версии корректировки, 1,048 трлн в текущей версии), а расходы 1,199 трлн рублей (1,202 трлн в корректировке, 1,195 трлн в текущей версии). Дефицит в версии губернатора составит 101,8 млрд рублей (109 млрд в первом варианте корректировки, 146,7 в текущей версии бюджета).

    Как говорится в пояснительной записке, налоговые и неналоговые доходы вырастут на 4,2 млрд рублей. Показатель скорректирован на основании сведений о фактических платежах. Безвозмездные поступления сократятся на 100 млн рублей, из-за уменьшения трансфертов из федерального бюджета.

    Адресная инвестиционная программа потеряет 5,2 млрд рублей. Как отмечается в пояснительной записке, было произведено «перераспределение бюджетных ассигнований под планируемое освоение средств».

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    Комментарии 1

    Гость19 Окт 2023 в 13:37
    Ясно, значит пенсионеров окончательно лишат бесплатного проезда в пригородных электричках.
    +0−0
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