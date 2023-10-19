Элита в огне. Яркий пожар снимали на Крестовском острове

Сразу три пожарных расчёта 19 октября выехали тушить небольшое возгорание на Крестовском острове, что на территории Петроградского района Петербурга. Дым было видно издалека.
Как сообщает городское ГУ МЧС, в 11:37 поступил вызов на Морской проспект, 15. Полыхало на седьмом этаже жилого дома, огонь охватил 3,5 квадратных метра на лоджии. Три пожарных расчёта (12 человек личного состава) справились меньше чем за полчаса — к 12:07. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.
На кадрах читателей «Фонтанки» — высокий столб дыма. «Горит последний этаж жилого дома на Крестовском острове», — пояснил читатель Василий.