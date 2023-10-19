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    Наука

    В России откопали и зарегистрировали метеорит «Капустин Яр» весом почти 300 кг

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    4 комментария

    Ученые Института геологии и минералогии СО РАН и лаборатории Extra Terra Consortium Уральского федерального университета зарегистрировали новый метеорит «Капустин Яр» весом 276,5 килограммов. Это один из 29 найденных на Земле метеоритов класса L/LL6 и самый тяжелый в этой группе. Об этом 19 октября сообщает ТАСС со ссылкой на вуз.

    Метеорит нашли в 2021 году в степи на территории бывшего хутора неподалёку от полигона Капустин Яр (отсюда и его название) в Ахтубинском районе Астраханской области. Откопали его в апреле 2023 года, а первые данные, подтверждающие внеземное происхождение, получили в июне. Теперь он появился в базе данных международного Метеоритного общества (Meteoritical Bulletin Database). Это третий метеорит, найденный на территории Астраханской области. Всего в международном Метеоритном обществе от России зарегистрировано 179 метеоритов.

    Анализы показали, что «Капустин Яр» — это обыкновенный хондрит (метеорит, содержащий хондры — сферические или эллиптические образования преимущественно силикатного состава). Более 90% упавших на Землю метеоритов относятся к этой подгруппе. Но этот образец по-своему уникален.

    «Его состав — ключевые силикаты, содержание кобальта в камасите, модальное содержание металла — не позволяет однозначно отнести новый метеорит к L- или LL-типу», — рассказал младший научный сотрудник лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ Григорий Яковлев.

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    Комментарии 4

    Заливщик голосовых планок19 Окт 2023 в 12:39
    (мечтательно) Метеорит продадим, снарядов купим! :)
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 12:32
    вот нам еще какого нибудь чужого или вируса инопланетного ко всем бедам и напастям не хватает....
    +0−0
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