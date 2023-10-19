В России откопали и зарегистрировали метеорит «Капустин Яр» весом почти 300 кг

Ученые Института геологии и минералогии СО РАН и лаборатории Extra Terra Consortium Уральского федерального университета зарегистрировали новый метеорит «Капустин Яр» весом 276,5 килограммов. Это один из 29 найденных на Земле метеоритов класса L/LL6 и самый тяжелый в этой группе. Об этом 19 октября сообщает ТАСС со ссылкой на вуз.



Метеорит нашли в 2021 году в степи на территории бывшего хутора неподалёку от полигона Капустин Яр (отсюда и его название) в Ахтубинском районе Астраханской области. Откопали его в апреле 2023 года, а первые данные, подтверждающие внеземное происхождение, получили в июне. Теперь он появился в базе данных международного Метеоритного общества (Meteoritical Bulletin Database). Это третий метеорит, найденный на территории Астраханской области. Всего в международном Метеоритном обществе от России зарегистрировано 179 метеоритов.

