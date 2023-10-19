    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, вос

    760мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.37eur102.91

    Скончался Сергей Гладков — мужик из «Деревни Дураков» и диспетчер из «Крутого пике»

    18704
    13 комментариев

    Актер и сценарист Сергей Гладков скончался на 61-м году жизни. Об этом 19 октября сообщают его коллеги в соцсетях. Россияне хорошо знакомы с творчеством Гладкова по развлекательному шоу «Каламбур», которое транслировали в эфире телеканала ОРТ во второй половине 90-х.

    Сергей Гладков исполнил в «Каламбуре» роль того самого усатого мужика из «Деревни Дураков». Также он сыграл нервного диспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике», неудачника в «Баре Каламбур» и Дранкеля в «Железном капуте». Гладкова телезрители также могут знать по программе «Маски-шоу».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ73

    Комментарии 13

    Гость19 Окт 2023 в 12:33
    любили смотреть очень жаль,что так рано умер
    +1−0
    Гость19 Окт 2023 в 12:27
    В 90-е каждое воскресенье смотрел, но потом понял это для отупления народа показывали. Ельцинская повестка.
    +0−3
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close