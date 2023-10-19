Скончался Сергей Гладков — мужик из «Деревни Дураков» и диспетчер из «Крутого пике»

Актер и сценарист Сергей Гладков скончался на 61-м году жизни. Об этом 19 октября сообщают его коллеги в соцсетях. Россияне хорошо знакомы с творчеством Гладкова по развлекательному шоу «Каламбур», которое транслировали в эфире телеканала ОРТ во второй половине 90-х.
Сергей Гладков исполнил в «Каламбуре» роль того самого усатого мужика из «Деревни Дураков». Также он сыграл нервного диспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике», неудачника в «Баре Каламбур» и Дранкеля в «Железном капуте». Гладкова телезрители также могут знать по программе «Маски-шоу».