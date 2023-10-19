Два «золота»: «Алмаз-Антей» закончил сезон в ЮФЛ Северо-Запада

Поделиться Поделиться





Огромным успехом завершился сезон в Юношеской футбольной лиге Северо-Запада для футбольного клуба «Алмаз-Антей». Команды завода выиграли в чемпионатах до 17 и до 18 лет и заняли второе место в дивизионе до 16 лет. Матчи-закрытия прошли на домашнем стадионе «Алмаз-Антей» (проспект Обуховской Обороны, 130).

Во всех трёх играх соперниками заводчан стали футболисты из спортивной школы «Ленинградец» (Ленобласть). И все три в итоге оказались для «Алмаз-Антея» успешными. В U16 ребята победили со счетом 7:1, в U17 — 2:0, а в U18 — 5:1. Команде 16-летних алмазовцев вручили серебряные медали, а коллективам 17-летних и 18-летних (хотя по факту играли за них ребята на год младше) — золотые.

Поделиться Поделиться





— Главный итог сезона: наша лига растёт и развивается с каждым годом, — заявил после церемонии награждения президент ОФФ «Северо-Запад» Николай Голубев. — Третий сезон мы играем в Юношеской футбольной лиге Северо-Запад. В 2023 году мы были единственной межрегиональной юношеской футбольной организацией, которая проводит соревнования сразу в трёх возрастных категориях: до 16, до 17 и до 18 лет. У нас представлено 11 спортивных школ из 8 регионов Северо-Западного федерального округа, то есть в общей сложности 33 команды.

Он добавил, что каждый год растут требования к инфраструктуре и кадровым ресурсам спортивных школ. Со следующего года РФС будет проводить лицензирование для участников ЮФЛ так же, как и для профессиональных футбольных клубов.

Подводя итоги сезона в ЮФЛ, руководитель футбольного клуба «Алмаз-Антей» Максим Крычанов сообщил, что получилось осуществить почти все планы. В частности, он отметил решение заявить в чемпионаты U17 и U18 ребят на год младше — это помогло сохранить мотивацию.

Поделиться Поделиться





— В том году, особенно во втором круге, было нелегко мотивировать ребят, играя «год в год»: была большая разница, так скажем, во всём. Было принято решение играть в «минус год» ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2. И что касается спортивной составляющей — мы очень много приобрели. Конечно, игрокам тяжеловато в любом случае — всё-таки пубертатный период. К тому же в наших командах отбор футболистов мы осуществляем в первую очередь по игровым качествам, а физические качества второстепенны. Вот даже сейчас у нас сложная игра, так как ребята на год младше соперников, — заявил Крычанов.

При этом он также отметил, что удалось реализовать все идеи — особенно в U17, где, по его мнению, юные алмазовцы часто показывали европейский уровень футбола. Крычанов рассказал, что были матчи, в которых ребята забивали и по десять голов, — и в целом очень сильно выделились на фоне соперников даже на год старше. Руководитель футбольного клуба в очередной раз напомнил: «Алмаз-Антей» очень хотел бы выступать в федеральной ЮФЛ, где уровень гораздо выше.

Поделиться Поделиться



