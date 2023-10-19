Два «золота»: «Алмаз-Антей» закончил сезон в ЮФЛ Северо-Запада

Огромным успехом завершился сезон в Юношеской футбольной лиге Северо-Запада для футбольного клуба «Алмаз-Антей». Команды завода выиграли в чемпионатах до 17 и до 18 лет и заняли второе место в дивизионе до 16 лет. Матчи-закрытия прошли на домашнем стадионе «Алмаз-Антей» (проспект Обуховской Обороны, 130).
Во всех трёх играх соперниками заводчан стали футболисты из спортивной школы «Ленинградец» (Ленобласть). И все три в итоге оказались для «Алмаз-Антея» успешными. В U16 ребята победили со счетом 7:1, в U17 — 2:0, а в U18 — 5:1. Команде 16-летних алмазовцев вручили серебряные медали, а коллективам 17-летних и 18-летних (хотя по факту играли за них ребята на год младше) — золотые.
— Главный итог сезона: наша лига растёт и развивается с каждым годом, — заявил после церемонии награждения президент
Он добавил, что каждый год растут требования к инфраструктуре и кадровым ресурсам спортивных школ. Со следующего года РФС будет проводить лицензирование для участников ЮФЛ так же, как и для профессиональных футбольных клубов.
Подводя итоги сезона в ЮФЛ, руководитель футбольного клуба «Алмаз-Антей» Максим Крычанов сообщил, что получилось осуществить почти все планы. В частности, он отметил решение заявить в чемпионаты U17 и U18 ребят на год младше — это помогло сохранить мотивацию.
— В том году, особенно во втором круге, было нелегко мотивировать ребят, играя «год в год»: была большая разница, так скажем, во всём. Было принято решение играть в «минус год» ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2. И что касается спортивной составляющей — мы очень много приобрели. Конечно, игрокам тяжеловато в любом случае — всё-таки пубертатный период. К тому же в наших командах отбор футболистов мы осуществляем в первую очередь по игровым качествам, а физические качества второстепенны. Вот даже сейчас у нас сложная игра, так как ребята на год младше соперников, — заявил Крычанов.
При этом он также отметил, что удалось реализовать все идеи — особенно в U17, где, по его мнению, юные алмазовцы часто показывали европейский уровень футбола. Крычанов рассказал, что были матчи, в которых ребята забивали и по десять голов, — и в целом очень сильно выделились на фоне соперников даже на год старше. Руководитель футбольного клуба в очередной раз напомнил: «Алмаз-Антей» очень хотел бы выступать в федеральной ЮФЛ, где уровень гораздо выше.
Андрей Кокуркин, тренер команды «Алмаз-Антей» 2007 года рождения (победители ЮФЛ Северо-Запада U17), тоже считает, что команде пора ставить перед собой новые амбициозные задачи.
— Сегодня где-то в середине второго тайма я сел на скамейку и поймал себя на мысли: всё происходящее на поле говорит о том, что вот эта команда, вот эти футболисты — они готовы, они заслуживают выступать на федеральном уровне. Они это показывают и на футбольном поле, и в тренировочном процессе на все сто процентов. Все мы ждём попадания в федеральную лигу. Надеюсь, в следующем году с другим сопротивлением ребята продолжат развиваться, — заявил тренер.
В федеральной ЮФЛ играют команды ведущих футбольных академий России, в том числе ФК «Зенит», СШОР «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и другие. «Алмаз-Антей» уже не первый год пытается заявиться, но каждый раз возникают непонятные препятствия. В клубе сообщили: есть надежда, что в следующем сезоне проблема наконец-то будет решена.
— По этому вопросу мы находимся в постоянном контакте с РФС, — подтвердил Крычанов. — 15 ноября начинается приём заявок в Российский футбольный союз, где мы будем подавать документы на вступление в федеральную ЮФЛ. До начала нового года должно быть решение. Сейчас немножко изменился порядок оформления вступления, и до 1 января мы узнаем, какой сертификат нам дали в следующем году: в ЮФЛ федеральную или ЮФЛ Северо-Запад. Если это будет ЮФЛ Северо-Запад, то мы, естественно, будем думать, участвовать нам или не участвовать. Если ЮФЛ федеральная, то, разумеется, было бы очень интересно наконец-то играть «год в год» с сильными соперниками.
Сейчас обсуждается разделение федеральной ЮФЛ на два дивизиона: условно «Лигу А» и «Лигу Б», между которыми будет проходить обмен командами по спортивному принципу. Крычанов считает, что в этом случае «Алмаз-Антею» будет даже полезно заявиться сначала в «Лигу Б».
— Мы хотим продолжать играть в свой футбол, со своей философией, мы не хотим от неё отходить. И если в федеральной ЮФЛ будет такое разделение, то нам, наверное, было бы даже лучше, чтобы ребята поиграли сначала в «Лиге Б» и спокойно «вкатились». А там дальше будем расти и соответствовать. Есть спортивная составляющая: выиграл «Лигу Б» — пошёл в «Лигу А», — отметил руководитель ФК «Алмаз-Антей».
Фотографии предоставлены пресс-службой футбольного клуба «Алмаз-Антей»
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