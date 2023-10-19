Суд не разрешил Минобороны взыскать с «ЦКБ морской техники «Рубин» 1 млрд рублей. Ведомство слишком долго копило претензии

Арбитражный суд Москвы отказал Министерству обороны России во взыскании 930,1 млрд рублей с петербургского АО «ЦКБ морской техники «Рубин» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию»). Как сообщают 19 октября «Ведомости», ведомство подало 11 исков к конструкторскому бюро, но суд не поддержал ни один из них.
Решение по иску на 265 млн рублей было вынесено 15 октября. Спор шел о контракте, заключенном еще в 2013 году. По его условиям, петербургское ЦКБ к 2015 году должно было выполнить проектно-изыскательские работы «по объекту 583» (детали в материалах дела не раскрываются) за 967,7 млн рублей. Но его расторгли «по соглашению сторон» в 2017 году.
В 2023 году Минобороны обратился в суд. По мнению ведомства, «Рубин» остался должен ему 61,7 млн рублей неустойки и 204,6 млн рублей «за пользование коммерческим кредитом». Но суд отказал в удовлетворении требований из-за истечения срока исковой давности. Решение пока не вступило в законную силу.
Всего с ноября 2022 года по июнь 2023 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал 11 исков Минобороны к «Рубину». Общая сумма претензий военных составила 930,1 млн рублей. По большинству претензий суд военному ведомству отказал также из-за истечения сроков исковой давности. В силу вступили восемь решений.