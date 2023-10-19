Суд не разрешил Минобороны взыскать с «ЦКБ морской техники «Рубин» 1 млрд рублей. Ведомство слишком долго копило претензии

Арбитражный суд Москвы отказал Министерству обороны России во взыскании 930,1 млрд рублей с петербургского АО «ЦКБ морской техники «Рубин» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию»). Как сообщают 19 октября «Ведомости», ведомство подало 11 исков к конструкторскому бюро, но суд не поддержал ни один из них.



Решение по иску на 265 млн рублей было вынесено 15 октября. Спор шел о контракте, заключенном еще в 2013 году. По его условиям, петербургское ЦКБ к 2015 году должно было выполнить проектно-изыскательские работы «по объекту 583» (детали в материалах дела не раскрываются) за 967,7 млн рублей. Но его расторгли «по соглашению сторон» в 2017 году.