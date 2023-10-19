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    Вместе с тараканами из квартиры пенсионерки в Петербурге пропали два кошелька

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    8 комментариев

    90-летняя петербургская пенсионерка вызвала дезинсекторов и осталась без сбережений.

    В полицию о краже из квартиры на Пулковском шоссе накануне около половины десятого вечера сообщила внучка пострадавшей, стало известно «Фонтанке» 19 октября. По предварительной информации, пожилая дама вызвала дезинсекторов. Специалист пришел 16 октября около одиннадцати утра. Обработал квартиру. А через некоторое время пенсионерка обнаружила, что из квартиры пропали два кошелька. В них было 150 тыс. рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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    Комментарии 8

    Гость19 Окт 2023 в 10:01
    Про то, что пропали тараканы здесь ни слова.
    Значит дезинфекция не эффективна.
    Озвучьте фирму или мастера.
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 09:59
    Откуда у пенсионерки 150 тысяч?
    +0−0
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