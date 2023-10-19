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    Юную иностранку увезли от метро «Звездная» в реанимацию после попытки суицида

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    17 комментариев

    Врачи детской больницы № 5 спасают 15-летнюю иностранку после попытки суицида.

    Девочку нашли без сознания накануне около половины первого дня у станции метро «Звездная», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 октября. Скорая увезла её в больницу на промывание желудка. Пациентку поместили в реанимацию.

    Девочка успела назвать свое имя, но в базах данных миграционной службы не было данных о ее пребывании на территории РФ. Подросток нигде не учится и не работает. Живет с мамой, которая работает поваром.

    Проводится проверка.

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    Комментарии 17

    Йёхан19 Окт 2023 в 09:27
    Конечно надо вылечить человека.
    А потом - домой, на Родину.
    Дома лучше, там тепло, там все свои.
    +2−0
    Гость19 Окт 2023 в 09:18
    Хорошо что люди не пострадали!
    +2−0
    Гость19 Окт 2023 в 09:17
    Суицидники уже не те!
    +0−0
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