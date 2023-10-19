Юную иностранку увезли от метро «Звездная» в реанимацию после попытки суицида

Врачи детской больницы № 5 спасают 15-летнюю иностранку после попытки суицида.



Девочку нашли без сознания накануне около половины первого дня у станции метро «Звездная», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 октября. Скорая увезла её в больницу на промывание желудка. Пациентку поместили в реанимацию.



Девочка успела назвать свое имя, но в базах данных миграционной службы не было данных о ее пребывании на территории РФ. Подросток нигде не учится и не работает. Живет с мамой, которая работает поваром.

