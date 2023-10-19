Умер звезда «Рокки» Берт Янг

Ушел из жизни актер Берт Янг, исполнивший одну из главных ролей в серии фильмов «Рокки». Он сыграл Поли Пеннино, друга и шурина боксера Рокки Бальбоа — главного героя фильмов. За эту роль он был номинирован на премию «Оскар».

Как сообщила 18 октября газета New York Times, Берт Янг умер 8 октября в Лос-Анджелесе, ему было 83 года. Смерть подтвердила его дочь Анн Морея Штайнгизер.



«Обладая бульдожьим телосложением и печальным выражением лица, Янг снялся в более чем 160 фильмах и телевизионных шоу. Он часто играл мафиози, уличных детективов или потрепанных рабочих», — отмечается в публикации.

