Умер звезда «Рокки» Берт Янг

Ушел из жизни актер Берт Янг, исполнивший одну из главных ролей в серии фильмов «Рокки». Он сыграл Поли Пеннино, друга и шурина боксера Рокки Бальбоа — главного героя фильмов. За эту роль он был номинирован на премию «Оскар».
Как сообщила 18 октября газета New York Times, Берт Янг умер
«Обладая бульдожьим телосложением и печальным выражением лица, Янг снялся в более чем 160 фильмах и телевизионных шоу. Он часто играл мафиози, уличных детективов или потрепанных рабочих», — отмечается в публикации.
Берт Янг родился в Квинсе, отучился в школе, занимался боксом и сделал успешную, хотя и относительно короткую профессиональную карьеру. Он перебивался случайными заработками, когда познакомился с преподавателем актерского мастерства, и в итоге проучился у него два года. Он сыграл в фильмах «Элита убийц», «Конвой», «Китайский квартал», «Однажды в Америке»