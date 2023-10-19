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    Умер звезда «Рокки» Берт Янг

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    4 комментария

    Ушел из жизни актер Берт Янг, исполнивший одну из главных ролей в серии фильмов «Рокки». Он сыграл Поли Пеннино, друга и шурина боксера Рокки Бальбоа — главного героя фильмов. За эту роль он был номинирован на премию «Оскар».

    Как сообщила 18 октября газета New York Times, Берт Янг умер 8 октября в Лос-Анджелесе, ему было 83 года. Смерть подтвердила его дочь Анн Морея Штайнгизер.

    «Обладая бульдожьим телосложением и печальным выражением лица, Янг снялся в более чем 160 фильмах и телевизионных шоу. Он часто играл мафиози, уличных детективов или потрепанных рабочих», — отмечается в публикации.

    Берт Янг родился в Квинсе, отучился в школе, занимался боксом и сделал успешную, хотя и относительно короткую профессиональную карьеру. Он перебивался случайными заработками, когда познакомился с преподавателем актерского мастерства, и в итоге проучился у него два года. Он сыграл в фильмах «Элита убийц», «Конвой», «Китайский квартал», «Однажды в Америке» и т. д.

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    Комментарии 4

    Гость19 Окт 2023 в 09:05
    Рядовой актер был., но снимался часто.
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 08:18
    Царствия небесного!
    Земля пухом!
    Отличным был актёром.
    Таких как он, политика не интересует. Такие как он занимаются и совершенствуют свою профессиональную принадлежность к искусству.
    Эпоха кинематографа 20-го века уходит.
    Ничто ни вечно в этом бренном мире и под луной.
    +0−0
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