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    На Волхонском шоссе тлеет свалка

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    2 комментария

    В Ломоносовском районе Ленобласти ликвидируют тление бытовых отходов. Как пишет 18 октября 47news, ситуацией заинтересовалась прокуратура.

    По информации ГУ МЧС по Ленобласти, возгорание произошло на участке на Волхонском шоссе. Твердые бытовые отходы тлеют на глубине, открытого горения на территории нет. На месте происшествия работают пожарные.

    Прокуратура области организовала проверку. Известно, что участок, о котором идет речь, эксплуатируется ООО «СПЭК».

    «Пожарно-спасательными подразделениями района, а также силами ООО «СПЭК» ведется активная проливка и раскопка отходов в объеме 60 кубометров с целью локализации их тления», — сообщили в ведомстве.

    Причины возгорания пока неизвестны.

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    Свалка на Волхонском шоссе
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    Комментарии 2

    Гость19 Окт 2023 в 01:53
    промахнулись, бывает
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!19 Окт 2023 в 01:25
    весь городок на на свалке зачем вы там живёте не понимаю.
    +0−0
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