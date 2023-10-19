Выбор без выбора. «Фонтанка» спросила у экспертов, какую машину они бы сейчас купили

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Поделиться Поделиться





Еще какой-то год назад китайский автопром только прощупывал российский рынок и о рекордных продажах не помышлял. А уже в этом сентябре бренды Chery, Haval, Geely, Changan, OMODA и EXEED по продажам уверенно обогнали Lada: их приобрели 44 тысячи автолюбителей, «АвтоВАЗ» выбрали лишь 34,9 тысячи человек.



За советом, какую машину выбрать и почему, «Фонтанка» обратилась к экспертам. Ответ, можно сказать, лежал на поверхности — выбирать особо и не из чего.

Тренд на захват рынка Из-за падения курса рубля объем параллельного импорта западных брендов неуклонно снижается, из основных игроков на российском авторынке остались только отечественный автопром и китайский. Причем «китайцы» взяли курс на победу: с середины года уже заняли больше половины рынка, за год нарастили долю в три раза. И это несмотря на возросшую ставку утильсбора, который касается абсолютно всех автомобилей, производимых и импортируемых.



Национальный бренд «АвтоВАЗ» пока держит преимущество за счет отсутствия конкуренции в низшей ценовой нише. Ведь Россия — это не только Москва и Петербург, а в регионах «Ладу» не заменить. И от влияния утильсбора производитель защищен системой компенсирующего субсидирования. Но строить иллюзии насчет безоблачного будущего отечественного автопрома не стоит, считает исполнительный директор, вице-президент Ассоциации РОАД Вячеслав Жигалов.

— Если говорить о конкурентоспособности, тот самый утильсбор — признак слабости нашей продукции, защитная мера, в первую очередь от китайских производителей, чтобы затормозить конкурентное давление. Но, к сожалению, на первопричину низкой конкурентоспособности утильсбор не влияет. Мы не видим признаков того, чтобы над этим кто-то работал — ни производитель, ни Минпромторг. И судя по той динамике, с которой они развиваются, и возможностям, которые у них есть по ценообразованию, рост китайских иномарок на нашем рынке я не исключаю вплоть до 90%. Конечно, если у нас ничего не изменится в борьбе с непродуктивными издержками, по инвестициям в НИОКР, — говорит он.



Еще одна слабая сторона отечественного автопрома — комплектующие. Несмотря на провозглашенный технологический суверенитет, реального наполнения рынка запчастей нет.

— Ничего не делается для того, чтобы это исполнить. Кроме заградительных мер, кроме стимулирования по локализации через ее покупку. То есть мы создаем барьер, а потом, чтобы открыть в нем калитку, просим локализовать. Западные компании у нас таким способом локализовались, и что мы получили — они встали и ушли, и никакой локализации на месте у нас не осталось, производителей автокомпонентов на эти автомобили у нас нет. Именно поэтому, мне кажется, отечественный автопром стремится к деградации, — считает Вячеслав Жигалов.



Ортодоксов не наблюдается Неудивительно, что потребитель заглядывается на нафаршированные электроникой китайские бренды всё чаще. Тенденция, при которой люди спокойно пересаживаются с BMW на Geely или Exeed и ездят как ни в чем не бывало, говорит о том, что исключительность прежних брендов — для потребителя миф, он достаточно быстро переключился. Вектора ортодоксов, до упора ездящих на «европейцах», не наблюдается, считает руководитель петербургского автоклуба «А24» Денис Шубин.

— Сегодня, наверное, имеет смысл рассматривать только китайские машины, других особо нет. Если стоит задача повседневного автомобиля, не отнимающего время на поиски автозапчастей и денег, то альтернативы у нас нет, — говорит эксперт, который и сам пересел на «китайца».



«Я бы затаился» Публицист Сергей Стиллавин признался, что всегда любил «немцев» — за то, как они ощущаются в движении. Привезти «европейца» не проблема, говорит он, сервисов сейчас достаточно. Другое дело, что на фоне «китайцев» консервативные «немцы» уже, как выразился Сергей, «скукотища».

Последние два года машины из Поднебесной становятся всё лучше, смелее в плане дизайна, что немаловажно для наших людей, которые хотят ездить на красивых машинах или на «крутых», считает Сергей. А европейские марки очень консервативны, и даже хорошо сделанные внутри, внешне они не производили впечатления «вау». «Китайцы» не скованы брендбуками, они рисуют машины с нуля, закладывают любые самые смелые формы, цвета, говорит Стиллавин.



— Я был в этом году на Шанхайском автосалоне — это просто фантастика! И всё это хорошо сделано с точки зрения материалов, эргономики. Они мало того, что повторяют все фишки, присущие европейцам люкс-класса, они идут дальше — переосмысливают наследие. Китайцы очень быстро исправляют замечания со стороны журналистов, блогеров, публики, я сам это проверял, внимательно относятся ко всем обзорам. Каждые полгода появляется машина, которая еще больше шокирует в хорошем смысле, — делится эксперт.



Отечественные автомобили, говорит Сергей, мы за 50 лет более или менее изучили. То, что «Москвич» сейчас делает, он тоже протестировал и назвал машину «середнячком», из нареканий выделив только цену: «Потому что от нашего автомобиля хочется демократичности».

— Я бы сейчас, если честно, затаился. Если бы меня спросили: «Какую машину ты хочешь выбрать?», я бы ответил, что хочу еще подождать и посмотреть, чем же они еще удивят. Они настолько навороченные, что я для себя выбор пока не сделал, — признается Сергей.



«Фонтанка» разговаривала с Сергеем в тот момент, когда он ехал на тестовом «китайце».

— По большому счету у меня нет никакой тоски по немецкому автомобилю. Мой совет: если есть возможность, еще годик поездить на старой машине. Через год, когда на конвейер встанут новинки Шанхайского автосалона, появятся совершенно фантастические машины, — поделился он.

Глубочайший самообман Обилие электроники в китайских автомобилях искушенный автолюбитель воспринимает как приятные бонусы, облегчающие езду за рулем. Если за управление такими машинами берется человек неопытный и надеется, что автоматика выполнит за него всё, — это глубочайший самообман.

— Они все напичканы электроникой — люди хотят ехать и не думать, не контролировать. А как машина будет держать полосу, если дорожная разметка рассыпается при первом морозе? А как она на автопилоте будет справляться с колеей? Как отдавать себя в руки роботу, который повторяет информацию, сказанную пилотом-испытателем? Простые люди далеки от их манеры вождения. Ждать, что машина всё сделает за тебя сама, — это примитивное отношение к автомобилю. Чтобы рассчитывать на всю эту электронику, должна быть мощная система дорожной организации, которой у нас пока нет, — считает мастер спорта по авторалли, призер чемпионата Европы и России Илона Накутис.



Выбирая автомобиль, нужно смотреть на цену, уверена Илона, а «китайцы» всё-таки дорогие.

— Я пока что не могу до конца «китайцев» понять. В подвеске не вижу ничего комфортного, она какая-то деревянная, даже моя «Калина» мягче двигается. Она больше паркетник, а вот чтобы на все случаи жизни — такого нет. Насколько сейчас надежно работают «китайцы», мы еще не знаем: мнения у всех абсолютно разные. И опять же — они все на одно лицо. Где характер? Где стиль? — говорит Илона.



Автогонщица отмечает, что никуда не делись и вопросы к «Ладе»:

— Все привыкли, что «Лада» — это конструктор, где постоянно что-то ломается, это подсознательно сидит. Уверенности, что что-то не отвалится, нет.

Менять или не менять Если стоит вопрос — избавляться ли от «европейца» и приобретать «китайца», то стоит задуматься о том, что вы продадите, когда его ресурс будет исчерпан, говорит Денис Шубин. Если автомобиль нужен в режиме телефона, исправно работающего каждый день, то, наверное, имеет смысл с ним распрощаться, пока он еще чего-то стоит, полагает эксперт.



И здесь нет зависимости от того, бережет ли автолюбитель свою «ласточку» или выжимает из нее все соки. Проблема в сервисном обслуживании, говорит Вячеслав Жигалов. Рано или поздно возникает необходимость ремонта, связанного с вмешательством в программное обеспечение, поставкой запчастей, кузовных деталей, электронных блоков. Сейчас с этим у всех без исключения брендов большие проблемы. Премиальные производители, где высокая доля электроники, просто отключили инженерные каналы связи, всё сложнее становится произвести элементарные операции, над которыми раньше даже не задумывались, и могут возникать ситуации, когда автомобиль будет обездвижен.



— Не стоит рисковать. Лучше ездить на той машине, у которой есть полноценная система технической и гарантийной поддержки, у которой существует дилерская сеть и нет проблем с поставкой запчастей. Это только те автомобили, которые продаются у нас официально, — считает эксперт.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

