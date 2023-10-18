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    Чиновников США в Турции попросили «свести передвижения к минимуму» из-за протестов

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    2 комментария

    Сотрудникам правительства США в Турции рекомендовали ограничить передвижения из-за протестов, связанных с событиями в Израиле и Газе. Сообщение об этом появилось на сайте посольства США в Турции.

    «Крупные демонстрации, связанные с событиями в Израиле и Газе, ожидаются по всей Турции в течение следующих нескольких недель. Любое собрание, даже если оно было мирным, может перерасти в насилие», — говорится в заявлении.

    Чиновников просят избегать мест вблизи демонстраций, скопления людей. Также им рекомендуют вести себя сдержанно и следить за обновлениями в местных СМИ.

    Кроме того, сообщается о временном закрытии консульства США в Адане «до дальнейшего уведомления». Граждане Штатов могут перенести запись в посольство США в Анкаре.

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    ТурцияСША
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    Комментарии 2

    Гость18 Окт 2023 в 23:28
    Каков нынешний президент, таково и отношение к его чиновникам.
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!18 Окт 2023 в 23:25
    эрдоган не жилец...
    +0−0
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