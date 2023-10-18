Чиновников США в Турции попросили «свести передвижения к минимуму» из-за протестов

Сотрудникам правительства США в Турции рекомендовали ограничить передвижения из-за протестов, связанных с событиями в Израиле и Газе. Сообщение об этом появилось на сайте посольства США в Турции.



«Крупные демонстрации, связанные с событиями в Израиле и Газе, ожидаются по всей Турции в течение следующих нескольких недель. Любое собрание, даже если оно было мирным, может перерасти в насилие», — говорится в заявлении.

Чиновников просят избегать мест вблизи демонстраций, скопления людей. Также им рекомендуют вести себя сдержанно и следить за обновлениями в местных СМИ.