Гипсовый «сувенир» увезла из Петербурга жительница Омска

В Мариинскую больницу привезли пенсионерку их Омска. Перед отъездом она решила покататься на лошади.



Перед юбилеем 64-летняя жительница Омска приехала в Петербург погулять с дочерью, стало известно «Фонтанке» 18 октября. Накануне вечером напоследок они решили посетить Исаакиевский собор. У храма две девушки предложили им прокатиться на лошади. Пенсионерка согласилась, но удержаться в седле не смогла.

Пострадавшую увезли в Мариинскую больницу, где у нее диагностировали перелом лучевой кости на правой руке. В стационаре женщине предложили срочную операцию, но она отказалась. И улетела с гипсом на руке.