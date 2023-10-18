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    Гипсовый «сувенир» увезла из Петербурга жительница Омска

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    1 комментарий

    В Мариинскую больницу привезли пенсионерку их Омска. Перед отъездом она решила покататься на лошади.

    Перед юбилеем 64-летняя жительница Омска приехала в Петербург погулять с дочерью, стало известно «Фонтанке» 18 октября. Накануне вечером напоследок они решили посетить Исаакиевский собор. У храма две девушки предложили им прокатиться на лошади. Пенсионерка согласилась, но удержаться в седле не смогла.

    Пострадавшую увезли в Мариинскую больницу, где у нее диагностировали перелом лучевой кости на правой руке. В стационаре женщине предложили срочную операцию, но она отказалась. И улетела с гипсом на руке.

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    Комментарии 1

    Гость18 Окт 2023 в 21:39
    В Омске нет катания на лошадях, надо же.
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