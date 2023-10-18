Роспотребнадзор не поддерживает продажу алкоголя через интернет

Роспотребнадзор не поддерживает инициативы по онлайн-продаже спиртного в России. Об этом 18 октября сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олега Прусакова.



«Позиция [ведомства] достаточно ясная и четкая — мы не поддерживаем инициативы, которые касаются разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией», — заявил он на заседании рабочей группы по защите здоровья граждан в Госдуме.

По словам Прусакова, главные опасения связаны с риском получения другого товара, в худшем случае — суррогатного и опасного для жизни.