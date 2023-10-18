«Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться». Россиянам могут компенсировать советские вклады

Рабочая группа Госдумы подготовила несколько предложений по компенсации дореформенных вкладов советских граждан в Сбербанке, сообщают РИА Новости со ссылкой на слова члена комитета Госдумы по финансовому рынку Владимира Сенина 18 октября.



Компенсация может обойтись бюджету в 7,3 миллиарда рублей. Как пояснил Владимир Сенин, начать выплаты предлагают с граждан 78 лет и старше. Дело в том, что подавляющая часть тех, кому положена выплата, — это наследники. По его словам, живых вкладчиков не так много, порядка 4 миллионов. Если их поделить на возрастные категории, то «эта цифра не кажется столь ужасной».