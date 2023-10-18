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    «Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться». Россиянам могут компенсировать советские вклады

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    21 комментарий

    Рабочая группа Госдумы подготовила несколько предложений по компенсации дореформенных вкладов советских граждан в Сбербанке, сообщают РИА Новости со ссылкой на слова члена комитета Госдумы по финансовому рынку Владимира Сенина 18 октября.

    Компенсация может обойтись бюджету в 7,3 миллиарда рублей. Как пояснил Владимир Сенин, начать выплаты предлагают с граждан 78 лет и старше. Дело в том, что подавляющая часть тех, кому положена выплата, — это наследники. По его словам, живых вкладчиков не так много, порядка 4 миллионов. Если их поделить на возрастные категории, то «эта цифра не кажется столь ужасной».

    Также рабочая группа Госдумы обсуждала вариант перевода дореформенных сбережений вкладчиков в долговые обязательства Сбербанка и согласование с кредитной организацией и Минфином размеров «приоритетных выплат вкладчикам».

    При этом правительство, по словам Сенина, «никаких конкретных вариантов не предложило», несмотря на постановления Госдумы о необходимости разработки таких механизмов.

    В 1995 году в России приняли закон, который гарантировал, что сбережения, помещенные во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, а также во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года, будут сохранены и возвращены гражданам.

    Восстановление должно проходить путем перевода средств в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля. Его стоимость определяется исходя из изменения соотношений контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости валюты.

    При этом законы, которые регулировали бы порядок перевода вкладов в долговые обязательства страны, всё еще не приняты. Действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» с 2003 года ежегодно приостанавливается. Рабочая группы Госдумы допускает, что закон может быть приостановлен бессрочно либо признан утратившим силу.

    «Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться», — заявил Сенин.

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    Комментарии 21

    Гость18 Окт 2023 в 21:41
    Ни у моих родителей, ни у меня никогда не было и нет никаких накоплений. Так что кинуть не получается.
    +0−0
    chip118 Окт 2023 в 21:40
    Какие еще обязательства, скоро за сопли в носу будут налог брать!
    +0−0
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