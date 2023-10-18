«Гугл» больше не окей. У российской дочки интернет-гиганта нашли признаки преднамеренного банкротства

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





История легальной работы российского подразделения одной из крупнейших в мире интернет-компаний ООО «Гугл» вышла на финишную прямую. Суд в Москве 18 октября признал компанию банкротом с долгом более чем в 20 млрд рублей. «Фонтанка» разбиралась, куда делись 134 миллиарда выручки за последний успешный год работы в России.



Денег, чтобы расплатиться с кредиторами, на счетах компании нет, а временный управляющий в своем недавнем отчете заявил о странном списании дебиторки на сумму, примерно равную долгам, а также и неправомерной выплате дивидендов в 10 миллиардов аккурат перед сворачиванием работы.



ООО «Гугл» было зарегистрировано в России в 2005 году. Тогда капитализация компании составляла около 50 млрд долларов. Сейчас — 1,76 триллиона — это третье место в мире и примерно 6,5 годовых бюджетов Российской Федерации и всему годовому ВВП России. Совокупная выручка за последний год — около 290 млрд долларов, то есть, 28 трлн рублей. В масштабах глобального бизнеса Россия для компании почти незаметна.



Еще по итогам 2021 года ООО «Гугл» показало рекордную для себя выручку в 134 млрд рублей. То есть, где-то 0,4 % от общих доходов корпорации. Правда, российские власти видят масштаб ее бизнеса чуть больше. Дело в том, что часть операций проводится непосредственно с западными «дочками», а не российской. Имея до недавних пор систему обмена данными с налоговыми органами других стран, ФНС РФ насчитал доходов корпорации по итогам 2020 года примерно в 144 миллиарда рублей, при том, что у самого ООО «Гугл» выручка была около 85 миллиардов.



С известной долей допущения можно предположить, что в рекордном для себя 2021 году общие доходы от бизнеса Google в России могли превышать 200 миллиардов. Это очень много, и позволяло компании претендовать на место в топ-100 крупнейших по выручке компаний, но не более того. Для сравнения, у основного конкурента, «Яндекса» (основная его прибыль также приходит от поискового бизнеса), выручка в 2022 году — 522 миллиарда. У «Газпрома» — 11 трлн рублей (консолидировано).

Тем не менее, работа ООО «Гугл» была очень важной и, в своем роде, системообразующей для российской цифровой индустрии. Тысячи его клиентов платили за контекстную рекламу (выручка от продаж в 2021 году — 127 миллиардов) и тысячи — получали деньги от монетизации в новостных сервисах и, главное, в Youtube. Это позволяло жить безбедно многим топ-блогерам, а для многих это было существенной долей в доходах. Совокупные платежи поставщикам и подрядчикам в России в 2021 году превысили 121 миллиард.



Гром прогремел в 2021 году, когда Роскомнадзор добился штрафа в 7,2 млрд рублей за то, что из Youtube не удалялся незаконный, по мнению чиновников, контент. После того, как ролики так и не были удалены, а штраф добровольно не выплачен, — еще 20 миллиардов.

При этом по итогам 2021 году компания впервые показала убыток (при рекордной выручке) — минус 26 млрд рублей. Что не помешало ей выплатить своим владельцам 10 миллиардов рублей дивидендов.

Впоследствии, со стартом банкротного процесса временный управляющий Валерий Таляровский проводил аудит бухгалтерии «Гугла» в поисках признаков преднамеренного банкротства и нашел их. По его мнению, компания пренебрегла основополагающим принципом в работе любой коммерческой компании — непрерывности деятельности. Он подразумевает, что дела в фирме должны вестись таким образом, чтобы она могла продолжать работать еще долгое время. А в случае с «Гуглом» управляющему показалось, что подход был принципиально другим. Топ-менеджмент вел себя так, будто собирался сворачивать бизнес.



К примеру, коэффициент текущей ликвидности еще осенью 2021 года равнялся 1,27 (то есть, компания могла с лихвой расплатиться со всеми своими обязательствами), а уже к концу года он составил всего 0,15. То есть, денег у «Гугл» хватало только чтобы заплатить 15 % своих долгов. Это произошло из-за того что компания резко нарастила свою кредиторскую задолженность (то есть, перестала платить по счетам), сняла со счетов 10 млрд рублей на дивиденды (что вдвое превышало валюту баланса, а так нельзя), а также, по сути, списала примерно 20 млрд рублей дебиторской задолженности. То есть, отказалась исполнять уже оплаченные заказчиками услуги.



Все это, по мнению Валерия Таляровского, может быть признаком преднамеренного ухудшения финансов и отказ от принципа непрерывной деятельности. Будет ли по этому поводу возбуждаться уголовное дело о преднамеренном банкротстве, российские власти пока не заявляли.

После себя компания оставила долгов более чем на 20 млрд рублей, крупнейший кредитор — ФНС России. Кроме него в списках крупнейших — ирландская «родственница» Google Ireland Limited, которой российское ООО должно было по недавно заключенному договору выплатить около 2 млрд рублей, а также ООО «ИА Риалвеб», СКБ «Контур» и другие.



В 2023 году сотни компаний подали в суд на ООО «Гугл», требуя вернуть деньги, оплаченные, главным образом, за контекстную рекламу. В очередь в судах выстроилось уже 1073 организации, желающие получить от нескольких десятков миллионов рублей до нескольких тысяч. Перспективы получить свои деньги у них невелики — все они в лучшем случае будут включены в третью очередь кредиторов. Пока что компании предстоит выплатить первоочередные долги — перед сотрудниками (более 200 млн рублей) и перед налоговой — почти 20 млрд рублей. Активов на конец 2022 году у компании было менее чем на 900 миллионов, причем какая часть из них теперь, после объявления банкротства, может быть реализована и по какой цене, сказать очень трудно.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

