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    На проспекте Обуховской Обороны эффектно горел электрокабель

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    О пожаре в Невском районе сообщают очевидцы и региональное управление МЧС.

    Кадры возгорания опубликовали 18 октября подписчики телеграм-канала «Мегаполис». Судя по этому видео, пламя было заметно более чем за 100 метров, а серый дым виден издалека.

    t.me/Megapolisonline

    Как сообщают спасатели, сигнал о возгорании поступил в 16:07 18 октября. Три единицы техники и 15 человек личного состава прибыли по адресу: проспект Обуховской Обороны, 51. В электрощите происходило горение электрокабеля два погонных метра.

    В 17:07 пожар ликвидирован.

    Сведения о пострадавших не поступали.

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