На проспекте Обуховской Обороны эффектно горел электрокабель

О пожаре в Невском районе сообщают очевидцы и региональное управление МЧС.
Кадры возгорания опубликовали 18 октября подписчики телеграм-канала «Мегаполис». Судя по этому видео, пламя было заметно более чем за 100 метров, а серый дым виден издалека.
Как сообщают спасатели, сигнал о возгорании поступил в 16:07 18 октября. Три единицы техники и 15 человек личного состава прибыли по адресу: проспект Обуховской Обороны, 51. В электрощите происходило горение электрокабеля два погонных метра.
В 17:07 пожар ликвидирован.
Сведения о пострадавших не поступали.