Лазурный автобус поломался на КАД и два часа ждет техпомощи

Рейсовый автобус застрял на кольцевой автодороге Петербурга 18 октября, затрудняя движение. Благо, он в этот момент был пуст.
На КАД перед съездом в Мурино поломался лазурный автобус маршрута № 399, сообщили очевидцы в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург». В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что информация об аварийной остановке автобуса по второй полосе на 32-м километре внешнего кольца КАД поступила еще в 15:50. По данным на 17:35, он все еще стоял на кольцевой в ожидании техпомощи. Автобус был без пассажиров.
По данным «Яндекс.Пробок», на внешнем кольце КАД в районе 32-го километра наблюдается небольшой затор от развязки с Пискаревским проспектом.