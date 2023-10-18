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    Лазурный автобус поломался на КАД и два часа ждет техпомощи

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    4 комментария

    «Мегаполис»

    Рейсовый автобус застрял на кольцевой автодороге Петербурга 18 октября, затрудняя движение. Благо, он в этот момент был пуст.

    На КАД перед съездом в Мурино поломался лазурный автобус маршрута № 399, сообщили очевидцы в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург». В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что информация об аварийной остановке автобуса по второй полосе на 32-м километре внешнего кольца КАД поступила еще в 15:50. По данным на 17:35, он все еще стоял на кольцевой в ожидании техпомощи. Автобус был без пассажиров.

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    По данным «Яндекс.Пробок», на внешнем кольце КАД в районе 32-го километра наблюдается небольшой затор от развязки с Пискаревским проспектом.

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    Фото: «Экстренный вызов Санкт-Петербург»

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    ПетербургКАДАвтобус сломался
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    Комментарии 4

    Гость18 Окт 2023 в 18:26
    Надо цеха по ремонту выводить на новый уровень, юзать нейросети
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 18:23
    Всё дело в цвете . Смените цвет и всё будет нормально . Машины тоже имеют душу , которая ,похоже, не приемлет ЭТОТ цвет .
    +0−0
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