Умер актер Евгений Артемьев, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей»

Актер Евгений Артемьев скончался на 69-м году жизни. Об этом стало известно в среду, 18 октября, из сообщения на сайте Театра имени В. Ф. Комиссаржевской.
«Прощание с Евгением Евгеньевичем состоится 21 октября в 14:00 по адресу: пр. Энергетиков, 59/2», — сообщил театр в своей группе во «ВКонтакте».
Артемьев сыграл в фильмах «Без видимых причин», «Это было за Нарвской заставой», «Торпедоносцы», а также в сериалах «Мангуст», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Хроники убойного отдела», «Свои и чужие» и во многих других.