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    Умер актер Евгений Артемьев, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей»

    1976
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    Актер Евгений Артемьев скончался на 69-м году жизни. Об этом стало известно в среду, 18 октября, из сообщения на сайте Театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

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    «Прощание с Евгением Евгеньевичем состоится 21 октября в 14:00 по адресу: пр. Энергетиков, 59/2», — сообщил театр в своей группе во «ВКонтакте».

    Артемьев сыграл в фильмах «Без видимых причин», «Это было за Нарвской заставой», «Торпедоносцы», а также в сериалах «Мангуст», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Хроники убойного отдела», «Свои и чужие» и во многих других.

    Фото: Театр им. В. Ф. Комиссаржевской

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