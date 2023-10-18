Участники рынка предлагают распространить льготную ипотеку на молодоженов и вторичный рынок

На фоне всех последних изменений условий ипотечного кредитования сегодня льготным ипотечным продуктам нужно расширить целевую аудиторию. Как отметил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов, распространение таких программ на новые категории заемщиков и на вторичный рынок было бы особенно актуальным, если действие льготной ипотеки прекратится.

По словам эксперта, в течение 2023 года доля продаж с привлечением займов практически не менялась и колебалась в районе 88–90%, что лишний раз подтверждает, что ипотека является основным инструментом продаж застройщика и драйвером развития отрасли. При этом, уточнил эксперт, с учетом банковских практик оценки платежеспособности клиентов, у существующих кредитных продуктов на жилье недостаточно широкая аудитория.

