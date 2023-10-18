Участники рынка предлагают распространить льготную ипотеку на молодоженов и вторичный рынок

На фоне всех последних изменений условий ипотечного кредитования сегодня льготным ипотечным продуктам нужно расширить целевую аудиторию. Как отметил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов, распространение таких программ на новые категории заемщиков и на вторичный рынок было бы особенно актуальным, если действие льготной ипотеки прекратится.
По словам эксперта, в течение 2023 года доля продаж с привлечением займов практически не менялась и колебалась в районе 88–90%, что лишний раз подтверждает, что ипотека является основным инструментом продаж застройщика и драйвером развития отрасли. При этом, уточнил эксперт, с учетом банковских практик оценки платежеспособности клиентов, у существующих кредитных продуктов на жилье недостаточно широкая аудитория.
— Средний возраст покупателя квартиры сейчас составляет примерно 35 лет, то есть основная аудитория девелоперов — люди, уже состоявшиеся в карьере или бизнесе, с семьями и зачастую с детьми, — говорит Рустам Азизов. — Между тем велик спрос на жилье и со стороны более молодых людей, в начале карьерного пути, которые только собираются заводить семью и детей. Если господдержка ипотеки после 30 июня 2024 года сохранится только для отдельных категорий граждан, наличие продуктов для различных целевых аудиторий станет основой устойчивости рынка недвижимости.
По мнению эксперта, хорошим примером такой программы могли бы стать государственные сертификаты на часть первоначального взноса, которые можно выдавать молодоженам в возрасте до 30 лет. Кроме того, для них же можно было бы разработать отдельный ипотечный продукт — «молодежную ипотеку» с гибкими ставками на период строительства дома.
Другим способом стимулирования спроса на первичное жилье, по мнению Рустама Азизова, могло бы стать повышение доступности ипотеки на вторичное жилье, ведь его нередко продают, чтобы улучшить жилищные условия и купить квартиру в новостройке.
— Таким способом пользуется не меньше 20% ипотечных заемщиков, — говорит эксперт. — Однако сейчас ставки на вторичном рынке кратно выше, чем на первичном, поэтому квартиру либо продают с большим дисконтом, либо вообще откладывают продажу, а это сужает возможности для покупателей на первичном рынке.