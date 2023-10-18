Китайские автомобили бьют рекорды продаж — самое время выдвинуть лучшего автодилера на Премию «Фонтанки»

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По итогам первого полугодия более 45% проданных в России автомобилей — китайского производства. Дилерам, которые раньше продавали европейские и американские марки, пришлось оперативно перестраиваться на новые условия рынка — и многие с этим справились на отлично. Предлагаем выдвинуть лучших автодилеров года на городскую премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ».

Для этого необходимо зайти на страницу премии, авторизоваться одним из четырех способов (это позволит избежать накрутки голосов) и написать в окошке рядом с номинацией того автодилера, который кажется вам наиболее достойным награды. Чем больше он наберет голосов на этапе номинирования — тем выше шансы на выход в финал.

В этой номинации могут быть номинированы лучшие продавцы автомобилей, которые предлагают самый большой выбор, лучше всего разбираются в марках и моделях, могут предложить самые выгодные условия покупки, а затем быстро и качественно обслуживают и ремонтируют машины.

Кроме автодилеров, можно выдвинуть претендентов и на другие 9 номинаций, охватывающих разные сферы бизнеса.

Напоминаем, что номинирование продлится до 5 ноября. Всего через две с половиной недели мы определим ТОП-10 номинантов, из которых только один по результатам читательского голосования получит премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ».