«Отстаньте от него с выбором профессии». Психолог — об обязательных уроках профориентации и детях, которым ничего не интересно

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Поделиться Поделиться





С сентября во всех школах России проходят уроки по профориентации. Они хоть и относятся к внеурочной деятельности, но, как и «Разговоры о важном», рекомендованы к обязательному посещению. Единая программа занятий опубликована на федеральном портале. Школьникам покажут связь предметов с реальными профессиями, а также расширят их знания о возможностях работы в России.



Проект должен помочь подросткам сделать «правильный выбор во взрослую жизнь», ведь по статистике только половина россиян работает по специальности из диплома. О том, с какими трудностями сталкиваются школьники при выборе профессии, что делать родителям, если подростку ничего не интересно, и как профессиональное выгорание взрослых влияет на детей, «Фонтанка» поговорила с петербургским психологом, специалистом по профориентации и профессиональному развитию Марией Леонтьевой.



Фото: предоставлено Марией Леонтьевой Поделиться Поделиться







— Мария Юрьевна, уроки по профориентации начинаются с 6 класса. Не рано ли 11–12 летнего ребёнка готовить к выбору профессии?



— Выбор профессии — это естественный ход процесса взросления, самоопределения и развития личности. Это одна из возрастных задач, задача старшего подросткового и раннего юношеского возраста. Если мы говорим про шестой класс, то целью программы является не выбор профессии, а формирование готовности к нему.



Нужно разделить две задачи. Если мы говорим про раннюю профориентацию, то знакомство с миром профессий начинается еще в детском саду. И вопрос, не рано ли, отпадает, потому что чем больше у человека знаний о том, что его окружает, тем проще ему делать выбор.



Второй момент, готовность к пониманию себя в мире профессий созревает к подростковому возрасту. И это уже итог развития в более младшем возрасте, где происходят разные коммуникации со сверстниками, близкими взрослыми и со взрослыми, которые не являются близкими. Это дает подростку понимание, какой он, что у него получается, а что нет, какие у него сильные и слабые стороны.



— Для всех школ страны разработана единая программа по профориентации, но унификация не может учитывать особенности каждого ребёнка. Могут ли быть трудности, связанные с этим?



— Когда мы к детям с разными особенностями и разным уровнем предъявляем одно и то же требование, для одного это очень легко, а для другого — непосильный груз. Кто здесь оказывается в выигрыше? Если вопрос в обязательности профориентации, это возрастная задача, которую никто не отменял. Подросткам все равно придется как-то самоопределяться.



Нужно смотреть, что это за программа — этот вопрос лежит в педагогической плоскости. Рассказывать подросткам о профессиях нужно. Особенно про новые профессии и про то, что мир профессий меняется в зависимости от того, как меняется наша жизнь. Рынок труда — прямой ответ на потребности общества для его дальнейшего развития. Задача подростка — научиться во всём этом ориентироваться. И вовремя она решается легко. Но она становится нерешаемой, когда мы предъявляем её тому, кто не готов её решать.



— При каких условиях подросток не готов её решать?



— Если ребёнок говорит, что ему все равно и ничего не интересно, надо с этим разбираться. Отстаньте от него с выбором профессии, разберитесь, почему вашему ребёнку ничего не интересно. Его не интересует что-то конкретное, что вы ему предлагаете? Предложите альтернативные варианты. Если ему действительно все равно, тогда это вопрос о самочувствии ребёнка, потому что проявление любознательности и интереса — это одно из проявлений здорового развития. Еще ситуация может быть связана с тем, что родители ожидают, что ребёнок сейчас выберет, а он не готов ещё выбирать, не готов взрослеть и не готов решать взрослые задачи.



Если смотреть в целом на развитие детей, то мы можем отметить группу подростков, у которых процесс выбора профессии будет происходить с опережением, дальше будет группа, которая попадет в условную норму от 15 до 17 лет. То есть в 15 он ещё не определился, но к 17 уже сделал выбор, и обязательно будет группа запаздывающих. Они определятся, но чуть попозже.



— Ребёнок заканчивает 9-й класс, ему нужно решать, оставаться в школе или уходить в колледж. Но он не может сказать, какие предметы или какая профессия ему интересна. Как быть в этой ситуации?



— Если ребенок готов учиться дальше и идти в общеобразовательный класс — это наилучшее решение из возможных. Если он не готов оставаться в школе, то тут может быть профессиональное самоопределение через различные профессиональные пробы. Это один из вариантов, который стоит учитывать.



Родителю важно поддерживать своего ребёнка. Это может быть эмоциональная поддержка, материальная или поддержка в виде каких-то действий. Как минимум ребёнку важно знать, что родитель рядом, адекватен и готов поддержать, выдержать разные переживания. Задача — быть в контакте со своим ребёнком.



— Если родитель выгорел и ему не нравится его работа, насколько это влияет на выбор подростка?



— Это может сказываться довольно сильно. Родитель может свое отношение либо сознательно, либо неосознанно перекладывать на ребёнка. Тут мы выходим на очень важную проблему. Она не психологическая, скорее социальная. Потому что поколение родителей подростков — это поколение, которое делало свои профессиональные выборы в довольно сложной ситуации — конец 90-х — начало 2000-х.



Если у них были сложности с выбором тогда или впоследствии их профессиональная жизнь складывалась с какими-то трудностями, то, конечно, родитель не хочет повторения для своего ребёнка. Он может также выдавать своему подростку идею о том, что выбирать — это трудно.



— Родители могут тревожиться за будущее ребёнка. Сейчас, например, многие хотят, чтобы дети пошли в перспективную IT-отрасль. Что делать родителю, если его ребёнок выбирает специальность с невысоким доходом?



— Тут стоит разделить выбор деятельности и монетизацию этой деятельности. Есть направления, где высокая конкуренция или может быть чуть меньше оплата. Есть сферы, где вход в профессию требует больших затрат, как временных, так и материальных на этапе получения профессии, а отдавать профессия начнёт гораздо позже.



Родителю стоит в голове все это разложить и спросить себя: что со мной происходит, когда я думаю о выборе профессии своего ребёнка? Какие переживания поднимаются у меня как у родителя, за что я больше всего переживаю и чего боюсь?



Высокочувствительные дети ловят тревогу, которая складывается вокруг них, они чувствуют, переживают. И иногда они выдают более взрослую позицию, чем взрослые, которые их окружают. И это не только родители тревожатся, но и учителя. Не секрет, что школы оценивают по тому, как ученики сдают экзамены.



— Есть мнение, что выбору профессии больше помогут уроки психологии, где школьники могут познакомиться с особенностями своей личности, чем классическая профориентация. Согласны ли вы с этим утверждением?



— Введение ещё одного урока увеличит нагрузку на школьников, которая и так высокая. Есть школы, в которых проводятся уроки психологии, и по отзывам это очень позитивный опыт. Делать их обязательными? Тут нет однозначного ответа. Для кого-то это будет хорошо, для кого-то лучше, чтобы это был факультатив.



Можно ещё порассуждать, насколько оправдано введение обязательных уроков по профориентации. Обязательная профориентация — это как обязательный путь взросления. Так он и так обязательный, и без этих уроков ребёнок будет взрослеть. Мы ожидаем от занятий, что они помогут найти школьникам себя на рынке труда.



— В этих обязательных уроках есть государственный интерес, чтобы были заняты определённые рабочие места.



— Да, и чтобы на эти места приходили люди, которые готовы справиться с необходимыми задачами. А для этого у тех, кто придет, должны быть соответствующие качества и способности, и знания, и умения, и особенности характера.



— Стоит ли подходить к выбору профессии как к делу жизни?



— Не все взрослые рассматривают свою профессиональную деятельность как дело жизни. У кого-то дело жизни может лежать в других сферах: хобби, семья. Когда мы говорим подростку, который делает свой первый выбор: «Ты должен выбрать дело жизни», мы, возможно, закрываем ему альтернативные пути, лишаем его права на ошибку и собственный опыт. А для кого-то попробовать то, что ему не подходит, — это очень важный опыт, чтобы затем найти свое. И для этого важен опыт профессиональных проб, количество разных занятий — и школьных, и внешкольных. Это количество и разнообразный опыт сильно связаны с готовностью к выбору профессии.



Беседовала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

