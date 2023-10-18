Пушистый дебошир. В Уфе куница забралась в квартиру и устроила погром

В Уфе спасатели отловили куницу, которая забралась в квартиру к местному жителю. Животное не пострадало, а вот жилье — еще как. Об этом сообщает управление гражданской защиты Уфы 18 октября.



Накануне вечером уфимец пришел домой и не узнал свою квартиру: порванная шторка для душа лежала на полу, повсюду были разбросаны бутылочки со средствами гигиены, а в углу кто-то шуршал и агрессивно рычал. Мужчина не стал рисковать и вызвал спасателей.

Прибывшие специалисты не сразу обнаружили дебоширку. Оказалось, куница пряталась под обшивкой — спасателям пришлось ее разобрать, чтобы вытащить животное. Но сделать это было непросто — зверек шипел и не подпускал к себе людей.