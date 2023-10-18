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    Пушистый дебошир. В Уфе куница забралась в квартиру и устроила погром

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    5 комментариев

    В Уфе спасатели отловили куницу, которая забралась в квартиру к местному жителю. Животное не пострадало, а вот жилье — еще как. Об этом сообщает управление гражданской защиты Уфы 18 октября.

    Накануне вечером уфимец пришел домой и не узнал свою квартиру: порванная шторка для душа лежала на полу, повсюду были разбросаны бутылочки со средствами гигиены, а в углу кто-то шуршал и агрессивно рычал. Мужчина не стал рисковать и вызвал спасателей.

    Прибывшие специалисты не сразу обнаружили дебоширку. Оказалось, куница пряталась под обшивкой — спасателям пришлось ее разобрать, чтобы вытащить животное. Но сделать это было непросто — зверек шипел и не подпускал к себе людей.

    «Мы тебя не обидим, мы тебя потом выпустим. Хорошо? Не кусайся. Давай, идем. Я знаю, ты кусаться будешь, наверное», — общался с куницей один из спасателей.

    управление гражданской защиты города Уфы

    И всё же куницу удалось поймать. После ее вывезли в лес и выпустили. Как сообщили в управлении, зверек мог попасть в квартиру через канализационную трубу.

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    КуницаУфа
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    Комментарии 5

    Policeman7818 Окт 2023 в 23:11
    Росомаха-самое отбитое после медоеда животное-из семейства куньих. Так что куница-это росомаха на минималках.
    +0−0
    26510184718 Окт 2023 в 23:00
    Ещё одна фобия в плюс.
    +0−0
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